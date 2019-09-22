Зберігати в недоступних для дітей місцях: Супрун застерігає батьків від небезпеки

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Експерт стверджує, що майже 99% випадків травм відбувається вдома

Уляна Супрун поділилася з батьками важливими рекомендаціями і розповіла, як створити максимально безпечне середовище для дитини. Про це експерт розповіла у соцмережі Facebook на своїй сторінці.

"Коли в родині з'являються діти, а особливо, коли вони вчаться ходити самостійно, перед батьками постає виклик - створити вдома максимально безпечний простір. Насамперед батьки думають про розетки, гострі кути та предмети. Але часто забувають про менш очевидну небезпеку - зокрема про косметичні вироби. Насправді даремно", - пише Супрун.

Супрун розповіла, як убезпечити дитину вдома (facebook.com/ulanasuprun)

За словами експерта, майже 99% випадків травм відбулися у будинку. Мова йде насамперед про отруєння та хімічні опіки, які можуть виникнути, якщо дитина знайде в квартирі косметичні вироби.

Оскільки такі засоби часто є кольоровими, добре пахнуть, можуть навіть мати "їстівний" запах і легко відкриваються, краще їх не залишати на видному місці.

"Засоби для зняття лаку були найпоширенішою причиною отруєнь, духи - пошкодження очей, а засоби для хімічної завивки і засоби для розчісування - причиною госпіталізації", - пише Супрун.

Які саме косметичні вироби становлять небезпеку для дітей:

28% - пошкоджень викликані засобами для нігтів

27% - засобами для волосся

25% - засобами для шкіри (у тому числі сонцезахисними кремами)

13% - духами

Щоб убезпечити малюків, Супрун рекомендує купувати тільки ті косметичні продукти, які дійсно необхідні. Також важливо уникати косметики, яка певним чином нагадує їжу або може зацікавити малюка.

"Якщо косметика потрапила в очі дитині - негайно промийте їх великою кількістю проточної води і при необхідності зверніться за медичною допомогою", - зазначила експерт.