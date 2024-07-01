Нейрохирург назвал 8 продуктов, которые очень полезны для мозга

Питание играет главную роль в поддержании хорошей работы мозга. Такой орган контролирует функционирование тела, общение, принятие решений и решение проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Нейрохирург Бретт Осборн рассказал, что мозг нуждается в надлежащем питании, чтобы функционировать оптимально. К счастью, природа предоставляет целый ряд продуктов, которые не только вкусные, но полезны для здоровья мозга.

Черника

Это простой продукт, который можно добавить в свой еженедельный рацион.

Черника богата антиоксидантами, которые называются антоцианами, которые помогают защитить мозг от окислительного стресса и воспаления. Исследования показывают, что регулярное употребление черники может улучшить память и задержать возрастное ухудшение когнитивных функций.

Жирная рыба

Жирная рыба, такая как скумбрия, лосось и сардины, содержит много омега-3 жирных кислот, обладающих противовоспалительным действием.

Эти незаменимые жиры имеют решающее значение для поддержания здоровья мозга, их связывают с улучшением памяти, регуляцией настроения и снижением риска снижения когнитивных функций.

Лиственная зелень

Листовая зелень является основным продуктом диеты. Такая зелень, как капуста и шпинат наполнена антиоксидантами, минералами и витаминами, прекрасно влияющими на здоровье вашего мозга.

Они способствуют здоровой работе мозга, уменьшая воспаление и улучшая когнитивные функции.

Орехи и семена

Орехи и семена - это еще один обязательные продукты, которые можно без проблем добавить к закускам и блюдам.

Миндаль, семена льна и чиа, богаты антиоксидантами и полезными жирами. Они обеспечивают постоянное снабжение мозга энергией и поддерживают когнитивные функции.

Яйца

Яйца содержат холин, являющийся важным питательным веществом, производящим ацетилхолин - нейромедиатор для памяти и когнитивных функций.

Они также являются отличным источником белка, поскольку они содержат все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может вырабатывать самостоятельно. Исследования показали, что адекватное потребление белка может помочь предотвратить снижение когнитивных функций с возрастом.

Куркума

Куркума содержит активное соединение под названием куркумин, обладающее мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Доказано, что куркумин улучшает память и может играть важную роль в снижении риска нейродегенеративных заболеваний.

Имбирь

Имбирь является мощным противовоспалительным средством, улучшающим когнитивные функции. Антиоксидантный эффект также защищает нейроны от окислительного стресса, лежащего в основе нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Черный шоколад

Он содержит множество соединений, укрепляющих нервную систему, таких как кофеин, флавоноиды и другие антиоксиданты. Регулярное употребление 85% темного шоколада может улучшить общее настроение и микробное разнообразие кишечника, что позволяет предположить, что это может положительно влиять на мозг.