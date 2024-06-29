От какой еды человек получает удовольствие и поднимается настроение

Некоторые продукты способны оказать хорошее влияние на настроение и улучшить самочувствие. Следует знать, что еще может помочь улучшить настроение, кроме еды.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу эксперта по питанию Наталии Матишинец.

Как человек получает удовольствие от еды

По словам эксперта, когда человек ест вкусную пищу, получает всплеск нейромедиаторов, например, серотонина, дофамина, которые являются частью системы вознаграждения в нашем мозгу - что участвует в процессе получения удовольствия, мотивации и подкрепления поведения.

"Нам приятно от вкусной еды, мы расслабляемся, поэтому мы продолжаем есть определенную пищу, чтобы получить это чувство", - говорится в сообщении.

Однако, как оказалось, не вся еда может доставлять удовольствие. Больше человек чувствует его, когда ест пищу богатую сахаром и жиром.

Калорий в такой пище очень много и получается замкнутый круг, если еда единственный способ самоподдержания и борьбы со стрессом, проживанием эмоций.

Как повысить уровень дофамина без сладкого и чипсов

Исследования показали, что пища, секс и социальные взаимодействия - это одни из основных способов получить удовольствие. Несмотря на это важно найти то, что доставляет радость и удовольствие вне еды.

Выделить дофамин, кроме еды может помочь:

﻿﻿﻿качественный сон (комфортная температура, влажность, освещение, приятная постель и пижама)

﻿﻿﻿физические упражнения (прогулки ежедневно уже дадут эффект. Важна именно регулярность)

﻿﻿﻿медитации прослушивания музыки достижение целей

﻿﻿﻿встречи с друзьями и общения

﻿﻿﻿похвала (поэтому хвалите себя, детей, друзей и коллег)

Какие продукты употреблять для улучшения настроения

Лучше есть орехи, творог и красную рыбу. Такие продукты насыщают организм полезными витаминами и способствуют улучшению настроения.

Также очень популярным антидепрессантом является банан. Эти фрукты содержат в своем составе витамин В, поднимающий настроение и улучшающий общее эмоциональное самочувствие.

Очень полезны для эмоционального самочувствия овсяная и гречневая каши. В их зернах содержится триптофан, выделяющий серотонин во время переваривания организмом.