Невероятный вид в 60: питание Ленни Кравица, которое сделало его моложе

В чем секрет молодости Ленни Кравица

Секрет вечной молодости Ленни Кравица уже давно является предметом обсуждений. Конечно, генетика играет определенную роль, но сам музыкант неоднократно подчеркивал, что его молодой вид является результатом сознательного выбора образа жизни, ключевым элементом которого является особая диета.

Итак, что же ест суперзвезда, чтобы оставаться таким энергичным и подтянутым в свои 60? Ответ кроется в его преданности веганскому и преимущественно сырому рациону. Ленни Кравиц уже много лет является сторонником растительной пищи, и он считает, что именно этот выбор помогает ему поддерживать физическую и ментальную форму на самом высоком уровне.

В одном из своих интервью Ленни признался, что ещё подростком открыл для себя органическую пищу, и это кардинально изменило его отношение к питанию. Он подчеркивает важность потребления натуральных, необработанных продуктов, насыщенных питательными веществами.

Основным принципом его диеты является употреблениебольшого количества свежих фруктов и овощей. Он особенно любит выращивать собственные продукты в своем доме на Багамах, где он проводит значительную часть времени. Огурцы, манго, брокколи, а также его любимый кислый фрукт гуанабана (soursop) - это лишь некоторые из основных составляющих его ежедневного меню.

Ленни Кравиц верит в силу природы и старается максимально использовать ее дары для поддержания своего здоровья. Его рацион богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые помогают бороться с процессами старения и поддерживают энергию в течение всего дня.

Ленни Кравицу сейчас 60 лет (фото: instagram.com/lennykravitz)

Стоит отметить, что Ленни не является строгим веганом в классическом понимании. Иногда он позволяет себе употреблять небольшое количество белковой пищи, но основу его питания все же составляют растительные продукты.

Кроме того, важным аспектом его питания является режим. Ленни Кравиц признается, что практикует интервальное голодание еще задолго до того, как узнал об этом термине. Обычно он завтракает только во второй половине дня, после того как выполнит все свои физические упражнения. Этот подход, по его мнению, помогает организму лучше усваивать питательные вещества и поддерживать здоровый метаболизм.

"Я не сажусь за стол, пока не выполню все физические упражнения. Завтракаю обычно во второй половине дня", - поделился Ленни в одном из интервью.

Как ухаживает за кожей певец

Также Ленни Кравиц является сторонником натуральных средств в уходе за собой. Его уходовая косметика состоит исключительно из натуральных масел, мыла, шампуней и кремов. Он также открыто рассказывает о своем интересе к новейшим бьюти-технологиям, таким как кислородные процедуры и LED-терапия, а также о своей любви к различным массажам, включая лимфодренажный и глубокий мышечный.

Однако, сам артист подчеркивает, что не существует никаких коротких путей к молодости и здоровью. Он считает, что ключ к успеху - это постоянная работа над собой, как в физическом, так и в духовном плане. Регулярные тренировки 5-6 дней в неделю под руководством личного тренера являются неотъемлемой частью его жизни. Он признается, что иногда чувствует усталость и эмоциональное истощение, но упорно продолжает свой путь, отдавая предпочтение духовным практикам вместо вредных привычек.

Фрагмент из клипа Ленни Кравица (Скриншот)

"Нет коротких путей. Ты должен работать. Я посвятил себя этому. Мы все испытываем эмоции и устаем, и хотим исправить это. Но я верю, что важно обращаться к духовным вещам, а не искать утешения во вредных привычках", - уверен Ленни Кравиц.

Его философия проста, но действенна, это сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки и позитивный настрой - вот те три кита, на которых держится его молодость и энергия.

Кроме диеты и спорта, Ленни Кравиц уделяет большое внимание своему ментальному здоровью. Он практикует медитацию и другие духовные практики, которые помогают ему сохранять спокойствие и гармонию в жизни. Он считает, что внутреннее состояние напрямую влияет на внешний вид, поэтому стремится поддерживать позитивный настрой и избегать стрессов.