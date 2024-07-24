Невероятный суперпродукт, который остановит тягу к вкусностям и сладкому

Привычка перекусывать нездоровыми продуктами может помешать похудению и вообще здоровью организма. На самом деле это не столько связано с силой воли, сколько с привычкой между приемами пищи потреблять калорийные вкусности. Но есть один продукт, который может помочь побороть тягу к сладкому.
Что именно нужно есть, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Кирстен Шоки изданию Gloucestershire Live.
Кирстен уже давно изучает пользу для организма ферментированных продуктов. Она объяснила, что употребление ферментированной пищи, которая играет важную роль в остановке воспаления, также поможет отучить ваш желудок от желания употреблять сладкую и бесполезную пищу.
"Мой мужч любит рассказывать историю, что у него была прекрасно развитая страсть к сладкому, пока мы не начали есть много ферментированной пищи, а затем его кишечник начал меняться", - рассказала она.
Углубляясь в научные исследования, Кирстен объяснила, что дело в том, что кишечные микробы определяют нашу тягу к сладкому. Если вы чувствуете себя виновными в своих "срывах" на вкусности, это не ваша вина.
Эксперт отметила, что было доказано - люди теряют тягу к сладкому и сахару, когда они переходят на ферментированную пищу.
Если вы идете в продуктовый магазин, присмотритесь к холодильникам, если вы хотите живых ферментированных продуктов, поскольку они будут непастеризованными.
Употребляйте ферментированные продукты (фото: freepik.com)
Ферментированные продукты - это продукты, производимые с помощью ферментации, процесса, во время которого микроорганизмы (например, бактерии, дрожжи или грибы) разлагают сложные вещества в более простые. Этот процесс может изменять вкус, текстуру и продукты питания. Вот некоторые из ферментированных продуктов:
Фасоль (ферментированные бобовые)
Процесс ферментации позволяет сделать бобовые (например, соя, черные бобы) более легкоусвояемыми и улучшить их пищевую ценность.
Кефир
Это напиток, который производится с помощью молочнокислых бактерий, они обогащают его пробиотиками и улучшают его потребительские свойства.
Сыр
Многие сыры производятся с помощью молочных ферментов, коагулирующих молоко и отделяют сыворотку от твердой части сыра. К примеру, тофу.
Квашеные овощи
К примеру, квашеная капуста, квашеные огурцы, помидоры, которые проходят процесс молочнокислой ферментации.
Мисо
Японский продукт из сои, изготовленный с помощью ферментации, в котором используются разные типы грибов-стартеров.
Имбирный чай (комбуча)
Это напиток, производимый с помощью ферментации чая, содержащий культуры бактерий и дрожжей.
Раньше мы писали о продукте №1, от которого нужно держаться как можно дальше.
Также вам будет интересно прочесть, что диетолог из Японии назвала 8 продуктов, которые нужно есть каждый день для долгой жизни.