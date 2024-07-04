Невероятная Вера Вонг с размахом отметила 75-летие. Как выглядит "забывшая" о возрасте дизайнер

Как выглядит модельер

В свои 75 лет Вера может похвастаться стройной фигурой. Она носит стильные наряды, следит за собой и активно делится своими фото в соцсетях.

К тому же у Вонг активная гражданская позиция. Она поддерживает Украину и призывает мир помогать нашей стране в борьбе против российских оккупантов, развязавших полномасштабную войну в феврале 2022 года.

Вера Вонг поддерживает Украину (фото: instagram.com/verawanggang)

Как Вонг праздновала 75-летие

Модельер устроила стильную вечеринку, на которой блеснула фигурой в наряде с открытой спиной. Свой образ она дополнила белоснежной накидкой.

Вонг на вечеринке (скриншот)

Затем звезда сменила "лук" и праздновала свой 75-й день рождения в белом платье. Вонг танцевала, пила коктейли, веселилась и задувала свечи на праздничном торте.

75-летняя Вера Вонг (скриншот)

Модельер была максимально довольна вечеринкой, ведь она сделала несколько постов с кадрами, на которых сняты события мероприятия.

Вонг отмечала, что пригласила старых и новых друзей, а также поблагодарила фанов за поздравления.

Как реагирует сеть

Вонг очаровала фанов своей красотой. Они пишут, что модельер "забыла" о возрасте, ведь она выглядит очень молодо. Также пользователи оставили такие комментарии:

"Это выглядит как одна адская вечеринка! Диско-пол - это бомба!"

"Я тоже хочу танцевать с тобой"

"Фантастическая! Вы та, на которого я мечтаю быть похожей".

Кто такая Вера Вонг

У звезды китайское происхождение, но появилась на свет в Нью-Йорке. Она получила степень истории искусств, занималась фигурным катанием и даже пыталась попасть на Олимпийские игры.

Вонг в детстве (фото: instagram.com/verawang)

Впрочем, свою карьеру Вонг связала с модой. После окончания колледжа, где она получила степень, ее взяли редактором Vogue. Вонг была самой молодой редактором за всю историю журнала. В 40 лет она покинула должность и ушла в "сольное плавание".

Вера Вонг (фото: instagram.com/verawang)

Вера известна как дизайнер самых модных свадебных платьев. В нарядах от Вонг вышли замуж Иванка Трамп, Виктория Бекхэм, две сестры Кардашьян, Марайя Кэри и многие другие звезды.

У Веры двое детей - она удочерила Сесилию и Джозефин, когда состояла в браке с мужем Артуром Беккером. В 2012 году Вонг и ее избранник разошлись, но развод был мирным.