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Невероятная история "любви". В Одессе молодой парень женился на 56-летней женщине с инвалидностью

В Одессе молодой парень женился на женщине, которая старше его почти вдвое (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

В Одессе 32-летний мужчина заключил брак с 56-летней женщиной, у которой есть инвалидность. За свидетельство о браке он заплатил деньги, и с его помощью он хотел выехать за пределы Украины.

Детали этой истории рассказали на странице Южной региональной Госпогранслужбы в Facebook.

В пункте пропуска "Старокозаче" пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками СБУ задержали мужчину, который заключил фиктивный брак с целью выезда за границу.

Во время пограничного контроля у правоохранителей возникло подозрение по поводу необычной новобрачной пары. Разница в возрасте у молодоженов была существенной, и женщина оказалась старше мужа более чем на 20 лет. Более того - дата заключения брака совпадала с днем "свадебного" путешествия за границу.

Оказалось, что "искра" в отношениях между новобрачными пролетела только с одной целью - для выезда мужчины за границу. 32-летний гражданин Украины воспользовался объявлением в интернете о возможности "соединить сердца" с женщиной, у которой есть инвалидность. Стоимость такой услуги - 8 тысяч гривен.

Женщина - родом из Одессы, а ее жених - из села в Южненской городской общине Одесской области. Он приехал в город, чтобы заключить брак со своей "возлюбленной", а после пара направилась в сторону границы. Якобы - отправилась за границу в свадебное путешествие.

В пакет услуг по женитьбе включили также такси до пункта пропуска на границе и дали сопровождающую, которая должна была все проконтролировать. Но афера не удалась и всех участников преступного сговора задержали и передали представителям Национальной полиции.

Кстати, ранее мы писали о том, что мужчина женился "вслепую" после онлайн-знакомства и получил шок во время первой брачной ночи.

А еще рассказывали о том, что сейчас происходит на границах Украины и когда исчезнут очереди.

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