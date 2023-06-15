О ней писал Довженко и рисовал Шевченко: на дне Каховского водохранилища нашли козацкую церковь

Что известно о находке

Останки Покровской Сечевой церкви были обнаружены в селе Покровское, что неподалеку от Никополя.

70 лет вода скрывала Покровскую Сечевую церковь, которую "убивали" дважды. О ней писал Александр Довженко, ее посещал и рисовал одно время Тарас Шевченко.

Почему Покровская церковь имела такое значение

В 1734-1775 годах на месте современного села Покровское было Новая Сич. Одним из украшений поселения была Соборная Сечевая церковь Покровы Божией Матери.

4 июня 1775 года по приказу Екатерины II Новая Сич ечь была разрушена, а Вольности Войска Запорожского аннулированы. На месте Сечи возникло село Покровское, а козацкая церковь недолго прожила после уничтожения Сечи.

Новая Сич, 1734-1775 годы (фото: nikopol.nikopolnews)

Покровская Сечевая церковь была очень повреждена и (ничего странного) ограблена офицерами-дворянами, солдатами и донскими казаками.

В 1794 году было приказано Покровскую Сечевую церковь "запечатать". Между тем, началось строительство новой, уже каменной, а не деревянной церкви. Ее окончили в 1798 году. Местным жителям удалось спасти кое-что из старой церкви и передать в новую.

Просуществовала каменная церковь до 1954 года, когда была затоплена водами Каховского водохранилища. Перед тем как разрушить и затопить церковь, представителями советской власти было вывезено большинство реликвий из нее.

Но, как рассказала директор музея села Покровское Лариса Садовская, кое-что опять же местным жителям удалось сохранить. И сейчас эти реликвии находятся в Покровском музее. А именно: ключ от сечевой церкви, минеи распятия, кружку запорожских казаков, казацкие трубки и т. д.

Житель Никопольщины показал видео, на котором останки церкви и кладбище рядом:

Покровская церковь в воспоминаниях известных людей

Покровское всегда славилось своей живописностью и гостеприимством. Оно во все времена привлекало внимание ученых, писателей, художников.

Тарас Шевченко посетил Покровское в 1843 году. Об этом свидетельствуют и воспоминания его современников, и картины, написанные здесь поэтом. В частности, Шевченко рисовал церковь Покровы.

В полном смысле эта церковь не была Сечевой, Запорожской, ведь построена уже после ликвидации Запорожской Сечи - в 1798 году. Но деревянная колокольня крышей в два яруса с кованым железным крестом, стоявшая рядом до середины XIX века, действительно была запорожской.

Кстати, каменными в церкви были только стены, а верх и купол - деревянные. Тарас Шевченко мог видеть и рисовать останки старой козацкой церкви.

Покровская Сечевая церковь, построенная на месте и по канонам "козацкой" Сечевой церкви

Шевченко исторически правдиво описывал разрушение Новой Сечи и ограбление Покровской Сечевой церкви. В поэме "Сліпий", написанной в 1845 году, Шевченко пишет:

І розказують, і плачуть,

Як Січ руйнували,

Як москалі сребро, злато

І свічі забрали

У Покрови.

Як козаки

Вночі утікали.

Как выяснилось, именно о церкви в Покровском писал в 1954 году Александр Довженко, когда рассказывал о затоплении исторических мест новым тогда Каховским морем.

Останній спогад про церкву. Мені шістдесят років. З п’ятнадцяти літ не вірю у Бога і відтоді не був у церкві. Але у селі Покровському я пошкодував, що Бога нема. Мені страшенно захотілося, аби він з’явився хоча би на п’ять хвилин і, побачивши зруйнований негідниками пам’ятник давньої архітектури, споруджений на честь його Божої матері, покарав лютою смертю темних і підлих іуд, що скоїли цю мерзенну справу. Прощай, Покровське. Віри в неіснуючого Бога у тебе не зменшилося. Зменшилося краси.

Напомним, что ночью, 6 июня, россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что повлекло затопление десятков населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.