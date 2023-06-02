Неужели это сообщение от инопланетян? Ученые заявили, о странных сигналах из Млечного Пути

Что это за радиосигналы с Млечного пути

Ученые из американского Корнелльского университета считают, что обнаружить потенциальную внеземную разумную жизнь можно с помощью прослушивания радиосигналов, приходящих из центра нашей галактики.

Ученые предполагают, что эти радиосигналы могут стать хорошим способом общения на очень больших расстояниях в космосе, поскольку они выделяются на фоне радиошума.

Исследователи разработали программное обеспечение, чтобы провести анализ подобных радиосигналов и определить могут ли они иметь искусственное происхождение.

Они применили эту программу на пульсарах, чтобы проверить, можно ли поймать узкочастотный сигнал. Такие диапазоны частот очень малы, они составляют примерно одну десятую часть ширины частот, которую используют FM-радиостанции.

По мнению ученых, прослушивание радиосигналов из центра нашей галактики поможет определить имеют ли они искусственное происхождение. Иными словами, можно будет теоретически обнаружить существование внеземной разумной жизни.

Может ли существовать внеземная жизнь в Млечном Пути

В центре Млечного Пути есть очень много звезд. Вокруг некоторых из них могут вращаться планеты, на которых развита разумная жизнь. Ученые считают, что инопланетяне могут посылать особые сигналы по всей галактике, чтобы связаться с другими цивилизациями.

Для этого они будут использовать узкочастотные сигналы, которые повторяются особым образом. Соответственно, их можно отличить от сигналов других космических объектов.

Ученые говорят, что очень мала вероятность того, что такая комбинация характеристик в сигналах будет создана, например, пульсаром.

Пока прослушивание космоса не принесли результатов. Исследователи планируют усовершенствовать программное обеспечение и продолжать искать сигналы, отвечающие этим критериям.