ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Невролог повідомив, як побороти стрес і розповів про непрацюючі "заспокійливі"

Новость на русском →
Середа 30 березня 2022 11:15
Невролог повідомив, як побороти стрес і розповів про непрацюючі "заспокійливі" Фото: як боротися зі стресом (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Після вторгнення Росії в Україну мільйони наших громадян відчули небувалий стрес. Природно, що тривога це цілком зрозуміла реакція на стрес.

Як побороти в собі це почуття і по можливості впоратися з ним розповів невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

"Тобто організм нам діє можливість активізуватися, мобілізуватися, у нас поліпшується концентрація уваги, пам'ять, схильність критично мислити, хоча і дещо вузько, тобто всі процеси спрямовані на виживання! Всі реакції спрямовані на виживання в нових умовах існування!"- пояснив лікар.

Медик знову нагадав, що під час війни навіть у людей, які раніше страждали панічними атаками, тривожністю, психосоматичними розладами стан поліпшується - організм мобілізується.

Як правило, наслідки для нервової системи, психіки будуть через 3-6 місяців після стресу.Т обто приймати для профілактики, при стресі, початковій тривозі – заспокійливі не потрібно.

Що робити при стресі

  • Продовжувати максимально (якщо можливо) займатися тими справами, які робили до війни.
  • Заняття фізкультурою, спортом, тобто намагайтеся бути максимально фізично активними.
  • Розмовляйте про це з близькими і рідними.
  • Відверніться від новин, хоча б на кілька годин.
  • Намагайтеся, коли це можна гуляти на вулиці.
  • Пити достатню кількість води.
  • Допомагати іншим, бути корисним у важкий для країни час.
  • Постаратися максимально відновити режим сну, по можливості.

Що робити, якщо стан не поліпшується

В цьому випадку потрібно допомагати медикаментозно своєму організму.
Валеріана, гліцисед, персен, седафитон, бифрен, максибрен , нообут, анантавати, всі заспокійливі на "травах", мебікар, адаптол, стрезам, карвелис, новопасит - неефективні, не витрачайте гроші!

При першій можливості зверніться до фахівця.

Читайте також, як уникнути психологічної та інформаційної втоми під час війни.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
LITE
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі