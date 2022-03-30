Невролог сообщил, как побороть стресс и рассказал про неработающие "успокоительные"

После вторжения России в Украину миллионы наших граждан ощутили небывалый стресс. Естественно, что тревога это вполне объяснимая реакция на стресс.

Как побороть в себе это чувство и по возможности справиться с ним рассказал невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

"То есть организм нам действует возможность активизироваться, мобилизоваться, у нас улучшается концентрация внимания, память, склонность критически мыслить, хотя и несколько узко, то есть все процессы направлены на выживание! Все реакции направлены на выживание в новых условиях существования!" - объяснил врач.

Медик снова напомнил, что во время войны даже у людей, ранее страдавших паническими атаками, тревожностью, психосоматическими расстройствами состояние улучшается - организм мобилизуется.

Как правило, последствия для нервной системы, психики будут через 3-6 месяцев после стресса. То есть принимать для профилактики, при стрессе, начальной тревоге – успокоительные не нужно.

Что делать при стрессе

Продолжать максимально (если возможно) заниматься теми делами, которые делали до войны.

Занятия физкультурой, спортом, то есть старайтесь быть максимально физически активными.

Разговаривайте об этом с близкими и родными.

Отвлекитесь от новостей, хотя бы на несколько часов.

Старайтесь, когда это можно гулять на улице.

Пить достаточное количество воды.

Помогать другим, быть полезным в трудное для страны время.

Постараться максимально восстановить режим сна, по возможности.

Что делать, если состояние не улучшается

В этом случае нужно помогать медикаментозно своему организму.

Валериана, глицисед, персен, седафитон, бифрен, максибрен , нообут, анантаваты, все успокаивающие на "травах", мебикар, адаптол, стрезам, карвелис, новопасит - неэффективны, не тратьте деньги!



При первой возможности обратитесь к специалисту.