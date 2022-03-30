Невролог сообщил, как побороть стресс и рассказал про неработающие "успокоительные"
После вторжения России в Украину миллионы наших граждан ощутили небывалый стресс. Естественно, что тревога это вполне объяснимая реакция на стресс.
Как побороть в себе это чувство и по возможности справиться с ним рассказал невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.
"То есть организм нам действует возможность активизироваться, мобилизоваться, у нас улучшается концентрация внимания, память, склонность критически мыслить, хотя и несколько узко, то есть все процессы направлены на выживание! Все реакции направлены на выживание в новых условиях существования!" - объяснил врач.
Медик снова напомнил, что во время войны даже у людей, ранее страдавших паническими атаками, тревожностью, психосоматическими расстройствами состояние улучшается - организм мобилизуется.
Как правило, последствия для нервной системы, психики будут через 3-6 месяцев после стресса. То есть принимать для профилактики, при стрессе, начальной тревоге – успокоительные не нужно.
Что делать при стрессе
- Продолжать максимально (если возможно) заниматься теми делами, которые делали до войны.
- Занятия физкультурой, спортом, то есть старайтесь быть максимально физически активными.
- Разговаривайте об этом с близкими и родными.
- Отвлекитесь от новостей, хотя бы на несколько часов.
- Старайтесь, когда это можно гулять на улице.
- Пить достаточное количество воды.
- Помогать другим, быть полезным в трудное для страны время.
- Постараться максимально восстановить режим сна, по возможности.
Что делать, если состояние не улучшается
В этом случае нужно помогать медикаментозно своему организму.
Валериана, глицисед, персен, седафитон, бифрен, максибрен , нообут, анантаваты, все успокаивающие на "травах", мебикар, адаптол, стрезам, карвелис, новопасит - неэффективны, не тратьте деньги!
При первой возможности обратитесь к специалисту.
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