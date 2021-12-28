Невролог розповів, чому при стресі людину "кидає в піт"
Дуже часто ми помічаємо потовиділення, коли ми нервуємо або піддаємося паніці. Чому так відбувається?
На це питання відповів лікар-невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник на Facebook.
Чому ми потіємо при стресі
Медик пояснив, чому при стресі і паніці людину часто "кидає в піт".
"Все пояснюється фізіологічно! Еволюційна реакція "бий або біжи", коли наші предки жили в печерах і виходили на полювання, їх чекала небезпека у вигляді звіра або мамонта того часу. І "включалася" захисна реакція організму "бий або біжи", - розповів лікар.
Євген зазначив, що під час тривоги в кров виділяється гормон адреналін і в результаті підвищується тиск, прискорюється серцебиття, поліпшується кровообіг в м'язах, потовиділення, прискорюється дихання.
При страху потіють ступні й долоні
"Так само і зараз виникають такі реакції при будь-якій небезпеці або тривожних розладах і панічних атаках! При паніці і тривожних розладах найбільше потіють долоні і ступні!"- пояснив Скрипник.
Це відбувається тому, що включається захисна реакція організму нібито бігти від ворога.
"Вологі ступні краще стискаються з поверхнею, запобігають ковзанню, виділення поту робить тіло вологим, щоб звір або ворог не втримав людину у своїх руках або лапах!"- додав Євген.