RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Невестка Бекхэмов Никола Пельтц показала, как похожа на свою маму (фото)

Никола Пельц вместе с Викторией Бекхэмом (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)
Автор: Юлия Любченко

Пельтц очаровывает почитателей не только своими талантами, но и тонкой красотой, но и семейными фото с мамой.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль невестки Виктории и Дэвида Бекхэма.

Никола Пельтц показала фотографии с мамой

Актриса и жена Бруклина Бекхэма Никола показала свое сходство с мамой на новых фотографиях. Женщины очень похожи и сразу, если посмотреть на маму Никогда Клаудию Хаффнер Пельтц.

Никола не часто делится фотографиями со своей семьей, но девушка выложила фотографии с мамочкой, потому что поздравляла ее с Днем рождения.

По этому случаю на черно-белых фото Никола позирует со своей нежно обнимающей ее мамой. По фото видно, что мать и дочь очень близки и на востоке. Никола и Клаудия одели в черные брючные костюмы и предстали в холле гостиницы.

Никола Пельтц с мамой (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)

"С днем рождения, моя замечательная мама. Я не знаю, кто я без тебя. Ты мой земной ангел, я так тебя люблю", - нежно подписала фото Пельтц.

Маме Никогда исполнилось 69 лет, но выглядит женщина гораздо моложе. Можно сказать, что выглядит она как сестра Никогда. Они обе имеют волшебную улыбку и открытый взгляд.

Известно, что Клаудия Хеффнер Пельтц была бывшей моделью и является третьей женой миллиардера и одного из самых богатых людей мира Нельсона Пельтца. Модельная карьера Клаудии завершилась сразу после свадьбы, когда она родила восьмерых детей и посвятила себя их воспитанию.

Никола Пельтц с мамой (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктория БекхэмЗвезды шоу-бизнеса