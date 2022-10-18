Неприхотливые и радуют глаз: какие комнатные растения не нужно часто поливать

Алоэ

Алоэ прекрасно растет в любой сезон. Его считают суккулентом, то есть растением, запасающим влагу. Ее организму хватает на долгое время, поэтому он хорошо себя чувствует во время жары, быстро адаптируется к пересушенному воздуху во время отопительного сезона.

Единственное, что может побуждать все-таки полить алоэ, это то, что без влаги оно не будет расти. Но и не увядает, потому что может существовать без влаги до шести лет.

Алоэ (фото: unsplash.com)

Эчеверия

Это еще один представитель суккулентов. Все, что ему нужно, это специальная почва и полив время от времени. Летом достаточно будет раз в неделю, весной и осенью - один раз в месяц, а зимой вообще можно один или два раза за сезон.

Эчеверия (фото: Freepik)

Замиокулькас

Это растение не капризно ни к свету, ни к количеству воды. Если замиокулькас останется без влаги на долгое время, то просто сбросит листву.

Однако луковица, которая останется в горшке, будет в отличном состоянии, поэтому растение быстро восстановится. А как только корни снова получат влагу, замиокулькас пустит новые побеги.

Замиокулькас (фото: pixabay.com)

Каланхоэ

Другой представитель суккулентов, который вдобавок к неприхотливости еще и зацветает. Для каланхоэ свойственно длинное и обильное цветение даже в холодное время года. К тому же это лекарственное растение.

У растения есть большое количество влаги в листьях, благодаря чему ее не нужно часто поливать. Оно хорошо выдерживает резкие перепады температуры и нормально реагирует на затененные места.

Каланхоэ (фото: pixabay.com)

Хлорофитум

Это один из лучших поглотителей вредных веществ в воздухе. Среди преимуществ хлорофитума можно отметить его теневыносливость и отсутствие страха до нерегулярных поливов

Если вы заливаете цветы или забываете полить вообще, хлорофитуму безразлично. Он будет расти и на солнце, и в тени, на жаре и на сквозняке, в маленьком горшке и в любой земле.

Однако если все же хорошо ухаживать, то хлорофитум подарит новые листочки, которые можно позже отрезать и пересадить в отдельный горшок.

Хлорофитум (фото: pixabay.com)