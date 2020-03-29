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Неймовірне відчуття паніки: дочка Заворотнюк зробила відверте зізнання про маму

STYLERПерсони    29.03.2020 - 10:01
Неймовірне відчуття паніки: дочка Заворотнюк зробила відверте зізнання про маму
Заворотнюк новини 2020 (фото:facebook.com/azavorotnyuk)

З'явилися нові подробиці з життя Заворотнюк

Анна Заворотнюк зробила відверте зізнання і поділилася цікавою історією з життя, в якій фігурувала її мама. На даний момент Анастасія проходить лікування, а її дочка ділиться теплими спогадами в соціальній мережі Instagram.

"Хочу розповісти вам про подію, яка кардинально змінила мене і моє життя. Це мій переїзд і навчання в Америці. Зміна місця проживання - це той бар'єр, який не можуть подолати багато людей через страх змін та інші життєві обставини", - пише Заворотнюк.

Далі Анна розповідає як готувалася до вступних іспитів, щоб піти у престижний університет у Нью-Йорку, шукала житло і раділа, що все склалося саме так.

Проте, коли дівчина прибула у Штати, то усвідомила, що буде жити абсолютно одна, а знайомих у неї там не було. Для дитини, яка часто оточена любов'ю, увагою і турботою, було складно адаптуватися до нових умов.

Неймовірне відчуття паніки: дочка Заворотнюк зробила відверте зізнання про мамуДочка Заворотнюк зробила відверте зізнання (instagram.com/anna_zavorotnyuk)

"Мій перший день в університеті закінчився дзвінком мамі, сповненим сльозами і проханням повернутися назад. Моя мама, неймовірно мудра жінка, попросила мене потерпіти хоча б кілька місяців і, якщо мені і далі буде так само складно, то я повернуся", - написала Анна.

Дзвінок мамі дуже допоміг дівчині та згодом її страх перед невідомістю починав зникати. У неї з'явилися друзі і навчання більше не здавалася таким складним. Тим самим дівчина нагадала кожному з нас, що не варто забувати про близьких, завжди важливо цінувати турботу і проявляти її у відповідь.

Нагадаємо, що про хворобу Заворотнюк з'явилася нова інформація.

Ми писали, що Заворотнюк звернулася до шанувальників з важливою заявою та розповіла, як вона бачить своє щастя.

А також про те, що Анастасію Заворотнюк запідозрили у хитрому обмані. Пов'язано це з низкою факторів і, якщо вдуматися, то сумніви небезпідставні.

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Новини України Анастасия Заворотнюк
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