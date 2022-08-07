Неймовірно красиво! Біля берегів Папуа-Нова Гвінея вперше зняли на відео новий рідкісний вид медузи

Незвичайну морську істоту вперше помітили близько 25 років тому. Морський біолог Ліза-Енн Гершвін вивчила запис і прийшла до висновку, що це абсолютно новий вид медуз, який раніше був невідомий.

Медуза була описана як краплеподібна, з малюнком на боках. Її розміри вражали - вона була майже як футбольний м'яч.

У 1997 році медузу, яка була схожа на вид Chirodectes maculatus, змогли зловити біля великого Бар'єрного рифу біля узбережжя Австралії. Медузу довго вивчали й у 2005 році австралійські вчені опублікували свої результати та віднесли цей вид до роду Chirodectes.

Аквалангіст і дайвер Доріан Борчердс зняв на відео незвичайну медузу в морських глибинах Папуа-Нової Гвінеї. Кадри він відправив своїй дочці, а та - завантажила їх в спеціальний додаток, яке визначає вид медуз.

Вже через пів години їй зателефонувала експерт з медуз з Тасманії - Ліза-Енн Гершвін. Вона зізналася, що знаходиться в стані шоку, тому, що ця медуза відноситься до абсолютно нового виду і раніше її зняти не виходило.

Гершвін зазначила, що нову медузу зняли зовсім в іншому місці й тепер є гіпотеза, що це схожа медуза, але насправді - абсолютно новий вид.

"Мені прислали відео, я змогла переглянути його кадр за кадром. Ми порівняли дві окремі медузи, і я прийшла до висновку, що та, що знята біля узбережжя Папуа-Нової Гвінеї - це новий невідкритий вид", - сказала Гершвін.