Неймовірна історія порятунку. Українка евакуювала 8 дітей і собаку з Ірпеня

Навесні російські військові окупували Ірпінь Київської області. Жінці дивом вдалося евакуювати свою дитину і сім прийомних, щоб врятувати їх життя від загарбників. Також вона не залишила в біді кота і собаку.

Історія Оксани Петрової

Оксана - мама вісьмох дітей. З них одна біологічна дитина і семеро прийомних. Коли в Ірпені, де жила Оксана, почалися бої, в її родині вже було поповнення: з'явилися кіт Бродський і бобтейл Рубі.

Під час обстрілів діти сиділи в підвалі, але незабаром стало ясно, що потрібно терміново евакуюватися. Однак місця у двох мікроавтобусах вистачило тільки для дітей і Оксана зважилася на серйозний крок.

"Мене звинувачують у жорстокосердості, але у мене на руках були діти, а на прийняття рішення залишалося занадто мало часу. Я намагалася розмістити всіх в мікроавтобусі, а сама в той момент слухала, стріляють поруч з нами чи ні", - поділилася спогадами жінка.

Кіт і собака залишилися під наглядом двох сусідів, ці люди не збиралися виїжджати з Ірпеня. Оксана залишила багато корму і води, а також віддала ключі від будинку. Її сім'я терміново евакуювалася з міста.

Оксана Петрова зі своїми дітьми (скріншот)

Тварини залишилися одні в Ірпені

Оксані з дітьми вдалося виїхати через Румунію до Німеччини, але потім з'ясувалося, що сусід, який взяв пса на піклування змушений був тікати. Тварина залишилася одна.

Коли Оксана Петрова дізналася про це, вона стала шукати будь-яку можливість врятувати пса.

"Це як зрадити себе - ти його там залишив і розумієш, що це буде хрест на все життя", - розповіла жінка.

Олексій Суровцев - український актор в цей час рятував тварин в Київській області, про нього дізналися багато українців.

Оксана і Рубі (скріншот)

"Незважаючи на безмежну любов до тварин Я не планував їх рятувати, так як не думав, що це буде потрібно. Я не уявляв, що буде стільки покинутих тварин", - розповів він.

Оксані вдалося зв'язатися з Олексієм і розповісти про Рубі. Коли рятувальник опинився в будинку, у собаки вже не було корму.

Ще кілька тижнів пішло на те, щоб приручити пса. Однак його неможливо було витягнути через вікно, щоб врятувати. Тому довелося чекати, коли передадуть ключі. Але потім на кілька днів оголосили комендантську годину. А потім її продовжили.

Оксана вирішила всіма силами знайти можливість, щоб перевезти собаку Рубі і кота в Німеччину. Але водій, який погодився перевезти Рубі, дуже боявся собак. Тоді жінка передала йому дитячу ковдрочку, в якій зазвичай заколисувала дитину, щоб пес відчув рідний запах і поводився спокійно.

І нарешті Рубі зустрівся з Оксаною і дітьми, чому вони були безмежно раді.