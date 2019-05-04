У Черкасах жорсткого побили відомого журналіста: усі подробиці

У Черкасах побили журналіста Вадима Комарова (ілюстративне фото: pixabay.com)

У Черкасах пробили голову журналісту

У Черкасах сьогодні, 4 травня, по-звірячому побили відомого місцевого журналіста Вадима Комарова. Про це заявив депутат Черкаської міськради Олександр Радуцький на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався вранці. Комарів зараз знаходиться в реанімації, його стан вкрай важкий.

Скріншот з Facebook

За даними місцевого видання "Прочерк", близько дев'ятої години ранку перехожі побачили Комарова з розбитою головою. Він лежав на вулиці на перехресті Надпольної і Небесної Сотні. Люди викликали швидку допомогу.

Передбачається, що напад на журналіста пов'язана з його розслідуваннями і публікаціями. Вадим Комаров не раз піднімав дуже гострі теми. Нещодавно він написав статтю про п'яний бунт в Черкаській колонії № 62.

У Черкасах побили журналіста Вадима Комарова (фото: facebook.com/Вадим Комаров)

Серед інших гучних розслідувань журналіста - розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді. Варто зазначити, що в 2016 році його намагалися застрелити.

Журналіст Валерій Макеєв заявив, що сьогодні ввечері, 4 травня, Комарів повинен був отримати від інсайдерів інформацію про одного чиновника, який, щоб уникнути покарання надав довідку про те, що він душевно хворий.

Останній пост Комарова на його сторінці в Facebook (скріншот)

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко зазначив, що Комарів дратував багатьох людей в Черкасах, хто мав велику владу і гроші.

За словами голови громадської ради при Черкаській ОДА Олега Скалко, Комарову нанесли три удари по голові тупим металевим предметом. Скалко також опублікував фото місця, де було скоєно замах на журналіста.

У Черкасах побили журналіста Вадима Комарова (фото: facebook.com/oleg.scalko)

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