Нетипичные признаки диабета, которые могут появиться на лице

Диабет может влиять на кожу различными способами. На начальных стадиях на коже могут возникать предупреждающие признаки, свидетельствующие о сбоях в организме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Признаки диабета, которые появляются на лице

У людей диабет 2 типа вызван высоким уровнем сахара в крови из-за того, что организм не производит достаточно инсулина. Многие люди имеют этот тип диабета, не осознавая этого, поскольку они не всегда могут замечать определенные симптомы.

Общие признаки, о которых многие знают, включают изменение цвета мочи и сильное чувство жажды все время. Однако некоторые признаки могут появиться даже на лице.

Кровь циркулирует вокруг вен, чтобы доставить кислород и питательные вещества к клеткам кожи. Когда этот процесс нарушается из-за осложнений диабета, то кожа становится сухой и зудящей в сочетании с заметным покраснением. Это изменение цвета может усиливаться темными пятнами, высыпаниями, волдырями и язвами.

Кожные пятна также могут появляться на лицах людей с диабетом, но они не всегда являются признаком заболевания.

Вместе с заметным изменением внешнего вида ваша кожа также может начать меняться на ощупь. Она как будто становится тверже, чем обычно.

В тяжелых случаях утолщение кожи может затруднять движения лицом и глубокое дыхание. Уменьшение кровотока к коже, повреждение кровеносных сосудов и нервов, а также влияние диабета на коллаген в коже приводят к изменению внешнего вида лица.

Как избежать диабета

Здоровый образ жизни может значительно снизить риск развития диабета 2 типа и он содержит: