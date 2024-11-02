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Netflix поражает. Топ-10 новых фильмов и сериалов ноября

Новинки от Netflix (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Сервис Netflix постоянно презентует новые сериалы и фильмы. И уже в ноябре нас ждет немало интересных лент, "документалок" и даже мультик.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 10 новинок от Netflix, которые можно посмотреть уже в ноябре.

"Зачарованные"

Невероятно трогательный мультик, уже вышедший на экраны, расскажет о юной принцессе. Ее родители превращаются в монстров, все из-за злых чар. И девочке придется решиться на очень опасные приключения, ведь только так она сможет превратить маму и папу в людей.

 

"Дипломатка" (2 сезон)

Вас ждет продолжение сериала с Кэри Расселл. История об интригах и изменах в высшем обществе будет интересна фанам детективов и многосерийных лент с динамическим сюжетом. Кстати, новые серии уже вышли.

 

"Кобра Кай" (6 сезон, 2 часть)

Продолжение сериала, в котором показана история о боевых искусствах, выйдет уже 5 ноября. 6 сезон комедийной драмы расскажет о новых вызовах и проблемах, с которыми придется встретиться ученикам школы.

 

"Обратный Отсчет: Пол - Тайсон"

Документальный мини-сериал выйдет уже 7 ноября. И в нем, как понятно из названия, вас ждет история о невероятном поединке. Лента покажет все закулисье и процессы, которые обычно остаются скрытыми от обычных зрителей.

 

"Веселые господа"

Новая комедия выйдет уже 20 ноября. В ней вы увидите танцовщицу, которая отправляется в маленький городок. Там он планирует организовать выступление на рождественскую тематику. И танцевать придется привлекательным мужчинам.

 

"Человек изнутри"

Уже 21 ноября на экраны выйдет комедийный мини-сериал, в котором вы увидите историю о частном детективе. Мужчина, посвятивший своей профессии почти всю жизнь, уходит на пенсию. Но на этом приключения не заканчиваются.

 

"Императрица" (2 сезон)

Продолжение сезона выйдет 22 ноября. Сериал расскажет о молодой Сиси, которая должна спасти не только свою семью, но и всю империю. Кстати, первый сезон получил немало одобрительных отзывов. А потому если вы еще не видели эту ленту - начинайте с самого начала.

 

"Наша маленькая тайна"

Конечно, в ноябре начинается сезон премьер к Рождеству и Новому году. И уже 27 ноября вас будет ждать романтическая комедия с Линдси Лохан в главной роли. Легкий сюжет, праздничное настроение и немного зимнего чуда - настраивайтесь на рождественский вайб.

 

"Безумие"

Мини-сериал с необычным сюжетом выйдет уже 28 ноября. Вас ждет триллер с конспирологическими историями и рассказ о медиа-эксперте, который попадет в очень неприятную ситуацию. Сериал получит 8 эпизодов.

 

"Сенна"

"Документалка" расскажет о легендарном автогонщике. Лента выйдет уже 29 ноября. И она будет интересна не только тем, кто обожает гонки, ведь сюжет построен очень динамично, а ярких сцен будет немало.

 

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