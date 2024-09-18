Нестареющая классика: какие модели жакетов никогда не выйдут из моды (фото)

Черный пиджак

Пиджак, блейзер или жакет - это база, которая должна быть в гардеробе каждой модницы. Вы можете подобрать его в брендовом магазине или же сшить на заказ по своим меркам.

Это может быть классический пиджак строгого и прямого кроя или же неформальный вариант – блейзер, который выгодно сочетается с джинсами, футболками и кедами. Для стильного офисного лука надевайте трендовые капри, блузку и сверху накиньте черный жакет. Дополнят образ мюли на небольшом каблуке-"рюмочке" и клатч.

Вариант с черным пиджаком (фото: instagram.com/sylviemus_)

Черный блейзер можно носить также с ремнем - такой прием визуально подчеркнет талию и сделает образ интереснее. Надевайте любимые джинсы, базовую белую рубашку и черный жакет. А дополнят лук тонкий пояс и миниатюрная сумочка.

Как носить ремень поверх пиджака (фото: instagram.com/sylviemus_)

Приталенный жакет

Как известно, в тренде женственность, поэтому выбирайте удлиненный жакет приталенного кроя. Носить его можно с юбкой макси из такой же костюмной ткани или же подобрать брюки контрастного цвета. Дополнят лук трендовые балетки или же лодочки на каблуке.

Лук для офиса (фото: instagram.com/deborabrosa)

Теплый пиджак

Жакет из шерсти может пригодится вам в более прохладные осенние дни, если у вас нет теплого пальто. Выбирайте модель оверсайз для создания стильных многослойных образов.

Вариант на холодную осень (фото: instagram.com/anoukyve)

Кожаный жакет

Также в моде остаются вещи из натуральной кожи и эко-кожи. Поэтому черный кожаный пиджак все еще на пике популярности. Для повседневного лука присмотрите прямые джинсы, гольф-водолазку, а также кожаный пиджак. Дополнят образ стильные сапоги-"казаки".

Кожаный пиджак на осень (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Замшевый пиджак

Еще один тренд этого года - замша, а самая трендовая вещь на осень - замшевый пиджак коричневого оттенка. Его можно сочетать как с прямыми джинсами белого цвета для повседневных образов, так и с нарядными платьями для выхода в свет.

Замшевый пиджак (фото: instagram.com/georgia_3.0)

Пиджак цвета бургунди

Также в тренде все оттенки красного, особенно насыщенный винный цвет или, как его еще называют, бургунди. Он хорошо сочетается с базовыми цветами, но в то же время создает эффект роскоши и подчеркнет ваш утонченный вкус.

Трендовый оттенок на осень 2024 (фото: instagram.com/modedamour)