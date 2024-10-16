Неожиданный релиз. Apple тихо выпустила новый сверхмощный iPad mini: характеристики планшета

Обновления подключения

Новый iPad mini включает обновления в своей поддержке как Wi-Fi, так и Bluetooth-сетей.

Для Wi-Fi прошлый планшет предлагал совместимость с Wi-Fi 6, но новый mini идет дальше, поддерживая Wi-Fi 6E.

Предыдущий mini поддерживал Bluetooth 5, но новый iPad добавляет более современную спецификацию Bluetooth 5.3.

Новый iPad mini поддерживает Wi-Fi 6E (фото: Apple)

Скорость передачи данных

Выпущенный iPad mini включает порт USB-C для зарядки и передачи данных, как и его предшественник. Однако есть одно ключевое обновление в скорости передачи данных.

Обе модели поддерживают USB 3. Однако старый mini предлагал скорость до 5 ГБ/с, тогда как новая модель удваивает это значение и достигает 10 ГБ/с.

Улучшения фотографий

Если вы собираетесь фотографировать с планшета, относительно небольшой iPad mini, возможно, является самым практичным устройством для этого.

Благодаря более мощному чипу A17 Pro новый iPad mini предлагает ключевое обновление фотографии через программное обеспечение.

Smart HDR 4 теперь доступен на новом планшете, в то время как его предшественник поддерживал только Smart HDR 3.

Обновленная 12-мегапиксельная широкоугольная задняя камера обеспечивает еще большую универсальность нового iPad mini (фото: Apple)

Apple Pencil становится профессиональным

Новый iPad mini поддерживает Apple Pencil Pro и Apple Pencil с USB-C. Однако он не поддерживает Apple Pencil 2, который был совместим с предыдущей моделью.

Добавление Apple Pencil Pro не единственное изменение. Новый iPad mini также поддерживает Pencil Hover, функцию, впервые представленную с M2 iPad Pro. Это означает, что вы получите поддержку нескольких новых жестов при наведении карандашом над дисплеем.

Apple Pencil Pro делает создание шедевров более интуитивным, чем когда-либо (фото: Apple)

Стоимость планшета

Что касается цены, то версия iPad mini 7 с Wi-Fi стоит 499 долларов (около 20 600 гривен), а вариант с поддержкой сотовой связи - 649 долларов (около 20 800 гривен). На официальном сайте Apple уже можно оформить предзаказ - поставки начнутся 23 октября.

Итоги обновления

iPad mini обновляется не очень часто, поэтому каждое небольшое технологическое обновление может значительно помочь устройству чувствовать себя современным и актуальным.