Неожиданная вспышка на Солнце вызвала сильную магнитную бурю: как уберечь свое здоровье
Магнитная буря красного уровня вдруг накрыла Землю и вызвала у многих людей ухудшение самочувствия. Эта буря, по словам специалистов, возникла из-за неожиданной вспышки на Солнце и продолжаться она будет недолго.
Что известно об этой магнитной буре и уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Что вызывает магнитные бури
На Солнце регулярно происходят многочисленные взрывы и вспышки, которые провоцируют выброс в пространство большого количества солнечной энергии.
Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными солнечными или магнитными бурями.
Все бури разные, они могут быть малозаметными, умеренными, сильными и очень мощными. Каждая буря имеет свою классификацию и соответственно - последствия.
Люди на Земле могут ощущать преимущественно мощные и сильные бури, которые классифицируют как бури Х-класса или бури красного уровня с К-индексом выше 5. Иногда ощущаются также умеренные бури.
Преимущественно последствиями магнитных бурь становится ухудшение самочувствия человека, головные боли, а еще - нарушение работы спутников, радиосвязи, GPRS, мобильной связи.
Что известно о ближайшей магнитной буре
По данным ученых, Солнце вдруг проснулось ото сна через импульсивную солнечную вспышку класса Х, мощнейший класс солнечных вспышек. Извержение началось в области солнечного пятна 3912 и пик пришелся на утро 8 декабря. Процесс сопровождался корональным выбросом массы (СМЭ) - большим шлейфом магнитного поля и плазмы от Солнца.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря началась в воскресенье вечером, 8 декабря с умеренных меток и достигла показателей красного уровня в понедельник, 9 декабря.
Мощно штормить будет до конца дня и возможно еще ночью, а во вторник, 10 декабря, магнитная буря немного пойдет на убыль.
Специалисты прогнозируют, что мощный геошторм коснется Земли на западе и быстрые потоки солнечного ветра могут угнаться еще дальше. 10-11 декабря ожидается умеренная магнитная буря, которая к вечеру среды станет слабой.
Следует помнить, что все прогнозы специалистов - предварительные, ведь предсказать солнечную активность и все выбросы и вспышки - невозможно. Точные даты и интенсивность бур могут изменяться в зависимости от активности Солнца.
Как магнитная буря влияет на человека
Ежегодно ученые всего мира проводят исследования по теме влияния магнитных бурь на жизнедеятельность и самочувствие человека. Часть этих исследований подтверждает такую связь и показывает, что в дни магнитных бурь люди чаще жалуются на ухудшение самочувствия и обращаются к врачам. У людей, более чувствительных к геомагнитной активности, наблюдаются схожие симптомы.
Также доказано, что магнитная буря влияет на биоэлектрические процессы в организме, что может вызвать нарушение сна, повышение тревожности, раздражительность, снижение концентрации и работоспособности.
На что жалуются чаще всего:
- Головная боль
- Мигрень
- Туман в голове
- Нарушение концентрации
- Быстрая усталость
- Снижение работоспособности
- Слабость
- Сильная сонливость
- Прыжки артериального давления
- Изменения настроения
- Раздражительность
- Агрессия
- Повышенная тревожность
- Апатия
- Депрессивные состояния
- Проблем с сердечно-сосудистой системой
- Боль в мышцах
- Тошнота
Как уберечь организм и его поддержать
Большинство врачей имеют общие рекомендации о том, как помочь организму в дни магнитных бурь. Они отмечают, что нужно соблюдать нормальный режим дня, полноценно питаться и спать не менее 7-9 часов в сутки.
Кроме того:
- Ложиться и просыпаться каждый день в одно и то же время
- Добавлять в пищу овощи, фрукты, зелень
- Выбирать легкую, но питательную пищу
- Соблюдать водный баланс
- Не пить: кофе, энергетики
- Не есть: жирную, острую, вредную еду
- Отказаться от: алкоголя и сигарет
- Гулять на свежем воздухе не менее 30 минут
- Проветривать помещение дважды в день
- Делать зарядку утром
- Принимать контрастный душ
- Отдыхать
- Снизить психоэмоциональную нагрузку
- Перед сном заниматься спокойными делами
- Избегать ссор и стрессов
Если самочувствие ухудшается или вызывает беспокойство - обращаться за помощью к врачу.
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