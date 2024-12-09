Неожиданная вспышка на Солнце вызвала сильную магнитную бурю: как уберечь свое здоровье

Магнитная буря красного уровня вдруг накрыла Землю и вызвала у многих людей ухудшение самочувствия. Эта буря, по словам специалистов, возникла из-за неожиданной вспышки на Солнце и продолжаться она будет недолго.

Что известно об этой магнитной буре и уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что вызывает магнитные бури

На Солнце регулярно происходят многочисленные взрывы и вспышки, которые провоцируют выброс в пространство большого количества солнечной энергии.

Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными солнечными или магнитными бурями.

Все бури разные, они могут быть малозаметными, умеренными, сильными и очень мощными. Каждая буря имеет свою классификацию и соответственно - последствия.

Люди на Земле могут ощущать преимущественно мощные и сильные бури, которые классифицируют как бури Х-класса или бури красного уровня с К-индексом выше 5. Иногда ощущаются также умеренные бури.

Преимущественно последствиями магнитных бурь становится ухудшение самочувствия человека, головные боли, а еще - нарушение работы спутников, радиосвязи, GPRS, мобильной связи.

Что известно о ближайшей магнитной буре

По данным ученых, Солнце вдруг проснулось ото сна через импульсивную солнечную вспышку класса Х, мощнейший класс солнечных вспышек. Извержение началось в области солнечного пятна 3912 и пик пришелся на утро 8 декабря. Процесс сопровождался корональным выбросом массы (СМЭ) - большим шлейфом магнитного поля и плазмы от Солнца.

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря началась в воскресенье вечером, 8 декабря с умеренных меток и достигла показателей красного уровня в понедельник, 9 декабря.

Мощно штормить будет до конца дня и возможно еще ночью, а во вторник, 10 декабря, магнитная буря немного пойдет на убыль.

Специалисты прогнозируют, что мощный геошторм коснется Земли на западе и быстрые потоки солнечного ветра могут угнаться еще дальше. 10-11 декабря ожидается умеренная магнитная буря, которая к вечеру среды станет слабой.

Следует помнить, что все прогнозы специалистов - предварительные, ведь предсказать солнечную активность и все выбросы и вспышки - невозможно. Точные даты и интенсивность бур могут изменяться в зависимости от активности Солнца.

Как магнитная буря влияет на человека

Ежегодно ученые всего мира проводят исследования по теме влияния магнитных бурь на жизнедеятельность и самочувствие человека. Часть этих исследований подтверждает такую связь и показывает, что в дни магнитных бурь люди чаще жалуются на ухудшение самочувствия и обращаются к врачам. У людей, более чувствительных к геомагнитной активности, наблюдаются схожие симптомы.

Также доказано, что магнитная буря влияет на биоэлектрические процессы в организме, что может вызвать нарушение сна, повышение тревожности, раздражительность, снижение концентрации и работоспособности.

На что жалуются чаще всего:

Головная боль

Мигрень

Туман в голове

Нарушение концентрации

Быстрая усталость

Снижение работоспособности

Слабость

Сильная сонливость

Прыжки артериального давления

Изменения настроения

Раздражительность

Агрессия

Повышенная тревожность

Апатия

Депрессивные состояния

Проблем с сердечно-сосудистой системой

Боль в мышцах

Тошнота

Как уберечь организм и его поддержать

Большинство врачей имеют общие рекомендации о том, как помочь организму в дни магнитных бурь. Они отмечают, что нужно соблюдать нормальный режим дня, полноценно питаться и спать не менее 7-9 часов в сутки.

Кроме того:

Ложиться и просыпаться каждый день в одно и то же время

Добавлять в пищу овощи, фрукты, зелень

Выбирать легкую, но питательную пищу

Соблюдать водный баланс

Не пить: кофе, энергетики

Не есть: жирную, острую, вредную еду

Отказаться от: алкоголя и сигарет

Гулять на свежем воздухе не менее 30 минут

Проветривать помещение дважды в день

Делать зарядку утром

Принимать контрастный душ

Отдыхать

Снизить психоэмоциональную нагрузку

Перед сном заниматься спокойными делами

Избегать ссор и стрессов

Если самочувствие ухудшается или вызывает беспокойство - обращаться за помощью к врачу.