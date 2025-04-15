Неожиданный лайфхак от Златы Огневич: как легко покрасить яйца на Пасху

Певица Злата Огневич поделилась с поклонниками простым и эффективным способом окрашивания яиц к Пасхе. Артистка показала свой праздничный лайфхак в соцсетях, вызвав восхищение в сети.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию артистки в Instagram.

В ролике артистка показала, как легко покрасить яйца с помощью обычной бумажной салфетки, красителей и пищевого золота. Перед тем, как приступить к декорированию яиц, Огневич подготовила необходимые ингредиенты и надела одноразовые перчатки, чтобы не покрасить руки краской.

Как покрасить яйца на Пасху 2025

Шаг 1: берем белые яйца, тщательно промываем их под проточной водой.

Шаг 2: если на них есть надписи, стираем их с помощью уксуса.

Шаг 3: отвариваем яйца в кипящей воде около 10 минут. Для покраски нужно использовать уже сваренные яйца.

Шаг 4: берем белые салфетки и наносим на них гелевые пищевые красители - можно изобразить любой узор или нанести несколько цветов хаотично.

Шаг 5: заматываем каждое яйцо в салфетку с красителями и сверху закрепляем.

Шаг 6: окунаем салфетку с яйцом в кастрюлю с теплой водой, в которой предварительно нужно развести 1 ст. л. уксуса.

Шаг 7: вынимаем яйца в салфетках и оставляем на некоторое время, чтобы краски подсохли.

Шаг 8: снимаем салфетку и получаем оригинальные крашанки.

Шаг 9: дополнительно яйца можно украсить пищевым сусальным золотом (золотым кандурином). Для этого предварительно отделяем желток от белка, смазываем руки белком и берем ими небольшой лист золота. Украшаем яйцо этими кусочками.

Шаг 10: выкладываем все пасхальные яйца на тарелку.

Лайфхак от Златы Огневич: можно просто взять яйцо в руки и натереть его гелевым пищевым красителем яйца, чтобы получить однородный оттенок.

Как отреагировали в сети

Пользователи сети тут же принялись комментировать видео певицы:

"Вышло очень красиво"

"Какая красота"

"Мы с дочкой красим с помощью салфеток и фломастеров"

"Красиво"

"Какая хозяйка".



Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

К слову, уже в это воскресенье, 20 апреля, верующие будут отмечать один из важнейших христианских праздников - Пасху. Традиционно на столе должны быть паска и яйца-крашанки.

Паска - символ Воскресения. Это священный (ангельский) хлеб, символизирующий духовную пищу.

Яйца - основа всего, символ Вселенной, духовной полноты, изобилия, движения. Крашанки (покрашенные в определенный цвет, однотонные) и пысанки (разрисованные, с различными элементами и узорами) символизируют целостность.