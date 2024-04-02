Неожиданный эффект: ученые заявили о новой пользе корицы для организма человека

Ученые рассматривали способности кинаминовой кислоты, содержащейся в китайской корице (Cinnamomum cassia) и обнаружили, что она имеет потенциал для стимулирования роста волос в лабораторных условиях.

Эта кислота также присутствует в различных продуктах питания, в частности в цитрусовых, винограде, какао, и некоторых овощах, включая брокколи и капусты. Она способна повышать упругость кожи, взаимодействующие с рецепторами окситоцина.

Результаты исследования показали, что в то время, когда окситоцин сам по себе способствует увеличению роста волос в 1,3 раза, кинаминовая кислота увеличивает этот показатель в 1,25 раза.

Этот вывод, по мнению ученых, показывает это соединение как перспективную природную альтернативу для стимуляции роста волос, используя его свойства модулировать рецепторы окситоцина.

Результаты этого исследования открывают путь к потенциально новым методам лечения выпадения волос, использующим преимущества кинаминовой кислоты, полученной из китайской корицы и других распространенных пищевых источников.