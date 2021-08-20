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Незважаючи на обурення українців Софія Ротару виступила на "Новій хвилі"

Автор: Людмила Жукова

Софія Ротару виступила на музичному фестивалі "Нова хвиля" в Сочі перед тим, як вона виступить на концерті в Києві, присвяченому Дню Незалежності.

Про це повідомляє "Стархіт", публікуючи фото вбрання співачки.

У Сочі на сцені в Олімпійському парку Ротару з'явилася в плісированому платті перлового кольору в підлогу, яке ефектно майоріло на вітрі. Талію підкреслював золотистий пояс. Образ доповнили природний макіяж і об'ємна укладка, пише видання.

Відзначається, що на концерті Софія виконала, в тому числі нову пісню "Серце розміром з Сонце", випущену в 2020 році. Відзначається, що на 19-й пісенний конкурс в Сочі російський композитор Ігор Крутой особисто запросив Ротару. І вона погодилася.

24 серпня вона повинна виступити в Києві на стадіоні Олімпійський.

Нагадаємо, що Ротару з 2018 року відмовлялася виступати в Росії через ситуацію на Донбасі. Очевидно, щось в її планах змінилося.

До речі, 14 грудня концертний директор 72-річної співачки Сергій Лавров спростував інформацію, що Ротару відмовлялася від виступів через російсько-український конфлікт. За його словами, рішення було пов'язане з поважним віком співачки.

Софія Ротару на "Новій хвилі" (фото: starhit.ru)

Як ми раніше писали, Софія Ротару перед концертом на День Незалежності в Україні виступить у Росії.

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София Ротау