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Незважаючи на карантин у нічному клубі Києва "гуділи" півтисячі тусовщиків

Автор: Людмила Жукова

У Києві, незважаючи на заборону масових зібрань і роботи розважальних закладів до 22.00, веселилися в клубі близько півтисячі людей. Це відбулося на вихідних у закладі під назвою FIFTY. Hip-Hop & R'n'B Club за адресою вул. Антоновича, 50.

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Як повідомляє Держпродспоживслужба на Facebook, в нічні години в Києві співробітниками Головного управління Держпродспоживслужби спільно з Департаментом муніципальної безпеки КМДА виявлені порушення карантинних заходів.

Наголошується, що у "злачному" закладі перебували близько 500 осіб. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Києві склали протокол і закрили клуб.

"Матеріали про правопорушення передані в Голосіївське УП ГУНП в Києві для внесення матеріалів в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 325 КК України відносно посадових осіб цього розважального закладу", - повідомили на сторінці.

У Києві в закладі тусувалися близько 500 людей (фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)

Як ми писали раніше, Кабінет міністрів готує заходи по введенню більш жорсткого карантину в Україні. Обмеження розробляються з урахуванням думки місцевої влади.

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