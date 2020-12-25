Я нікому не потрібна: у Рівному дитину не пускали додому вночі

У Рівному дитину не пускали вночі додому (колаж РБК-Україна)

В Рівному стався кричущий інцидент. 9-річну дівчинку не пускали додому вночі і вона весь час провела на холоді. Дитина був голодна і замерзла. Як повідомляється в сюжеті ТСН, у дівчинки мати раптово зникла, а вітчим відмовився відкривати їй двері та так і залишив на вулиці пропадати.

Школярку в темряві побачив випадковий перехожий. Він і викликав на місце поліцейських. Коли вони приїхали дівчинка вся змерзла і хотіла їсти.

Дівчинка Альбіна розповіла, що мама кудись пішла ще вранці й не повернулася. А вітчим на благання впустити чотири рази відмовив.

"Вона: "Тато, відкрий". "Я тобі не тато, йди звідси!". Коли вже патрульна поліція постукала і представилася, чоловік їм пояснив, що ця дитина йому ніхто", — розповіла прес-секретар Управління патрульної поліції в Рівненській області Оксана Юрченко.

Як повідомила поліцейська, яка приїхала на виклик, дівчинка їй розповіла, що почуває себе нещасною і нікому не потрібною. У неї є ще два брати, старший. Ними теж мати не займається. У квартирі панував безлад, мати Альбіни зловживає алкоголем, а вітчим відмовляється стежити за дитиною.

"Не можу забрати її до себе. За станом здоров'я не можу забрати. Я її можу забрати на канікули, на вихідні, а постійно — ні. З нею треба займатися, вчитися, робити уроки", - розповіла бабуся Альбіни.

Рідний тато ж Альбіни за документами, кажуть, батьківства не визнає. З ним ще повинні поговорити. Між тим сусіди додають: дитина не вперше потрапляє в біду.

"Вихідні дні вона побуде у бабусі, а потім ми будемо підбирати сім'ю, в яку ми тимчасово влаштуємо Альбіну до вирішення її подальшої долі", — розповіла керівник відділу правового захисту Служби у справах дітей Рівного Інна Самолюк.

Як ми раніше писали, в Івано-Франківську 9-річна дівчинка хотіла зістрибнути з балкона, щоб знайти свою маму, яка в цей час була на роботі.