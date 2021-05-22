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Нерівні умови: в Україні планують змінити ставку ПДВ для аграріїв

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Субота 22 травня 2021 11:23
Нерівні умови: в Україні планують змінити ставку ПДВ для аграріїв Фото: у Раді хочуть збільшити ставки ПДВ для аграріїв (freepik.com)
Автор: Styler

В Україні можуть повернути ПДВ для видів сільськогосподарської продукції до минулої стандартної ставки у розмірі 20%. У Верховній Раді зареєстрували два відповідні законопроекти.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

Що хочуть змінити?

Наголошується, що законопроект №5425 пропонує відновити 20% ставки ПДВ за операціями з постачання сільськогосподарської продукції згідно з УКТ ЗЕД: 0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині живі), 0104 10 (вівці живі), 0401 (в частині молока незбираного).

Авторами проекту виступили два депутати від "Слуги народу".

Водночас інші депутати з цієї самої партії запропонували альтернативний проект – №5425-1. Він пропонує повернути ставку 20% ПДВ взагалі всьому переліку видів сільськогосподарської продукції, якому було встановлену знижену ставку оподаткування в 14%.

Що стало причиною?

Як зазначають автори обох законопроектів, причина такого рішення - нерівні умови оподаткування для виробників та переробників сільськогосподарської продукції.

Як наслідок - ризик підвищення цін на продукцію, одержану в результаті перероблення сільськогосподарської сировини, за операціями з постачання якої застосовуватиметься знижена ставка ПДВ.

Нинішню ставку можуть залишити і розширити

Водночас законопроект №5425-2 пропонує не лише не змінювати вже встановлену ставку 14% для деяких видів сільськогосподарської продукції, але й розширити таку знижену ставку ще на частину продукції.

Зокрема, для харчових продуктів, що мають істотну соціальну значущість, за переліком таких продуктів, що встановлюється урядом.

Нагадаємо, нещодавно відомий економіст заявив, що підвищення податків призведе до погіршення економічної ситуації в Україні.

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