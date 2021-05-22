Нерівні умови: в Україні планують змінити ставку ПДВ для аграріїв

В Україні можуть повернути ПДВ для видів сільськогосподарської продукції до минулої стандартної ставки у розмірі 20%. У Верховній Раді зареєстрували два відповідні законопроекти.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

Що хочуть змінити?

Наголошується, що законопроект №5425 пропонує відновити 20% ставки ПДВ за операціями з постачання сільськогосподарської продукції згідно з УКТ ЗЕД: 0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині живі), 0104 10 (вівці живі), 0401 (в частині молока незбираного).

Авторами проекту виступили два депутати від "Слуги народу".

Водночас інші депутати з цієї самої партії запропонували альтернативний проект – №5425-1. Він пропонує повернути ставку 20% ПДВ взагалі всьому переліку видів сільськогосподарської продукції, якому було встановлену знижену ставку оподаткування в 14%.

Що стало причиною?

Як зазначають автори обох законопроектів, причина такого рішення - нерівні умови оподаткування для виробників та переробників сільськогосподарської продукції.

Як наслідок - ризик підвищення цін на продукцію, одержану в результаті перероблення сільськогосподарської сировини, за операціями з постачання якої застосовуватиметься знижена ставка ПДВ.

Нинішню ставку можуть залишити і розширити

Водночас законопроект №5425-2 пропонує не лише не змінювати вже встановлену ставку 14% для деяких видів сільськогосподарської продукції, але й розширити таку знижену ставку ще на частину продукції.

Зокрема, для харчових продуктів, що мають істотну соціальну значущість, за переліком таких продуктів, що встановлюється урядом.