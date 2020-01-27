Недбайливі родичі: фанати Заворотнюк "накинулися" на її сім'ю

Анастасія Заворотнюк після проходження реабілітаційних процедур в клініці на Рубльовці під Москвою (РФ) нещодавно зникла з лікарні, та її місцезнаходження залишається невідомим. Рідні та близькі зірки серіалу "Моя прекрасна няня" вперто зберігають мовчання і не коментують численні тривожні чутки про її стан здоров'я, тим самим фактично "підливаючи масла у вогонь" і породжуючи нові домисли в мережі та пресі.

Шанувальники 48-річної актриси зізнаються, що така тиша від сім'ї Заворотнюк на тлі різних "гучних" публікацій у ЗМІ вже вельми їх виснажила.

Після інформації про важке онкологічне захворювання Анастасії - рак головного мозку - минуло вже близько півроку, і весь цей час мільйони фанів переживають за Анастасію і намагаються слідкувати за ситуацією, чекаючи на офіційні коментарі.

Згідно з розповіддю доглядальниці Заворотнюк в клініці, актриса вже не з'являється на процедурах, хоча раніше відвідувала навіть групові заняття в басейні. За словами іншого джерела в лікарні, "пропажа" актриси може свідчити або про погіршення стану, аж до того, що Анастасія прикута до ліжка, або навпаки - про значне поліпшення, у зв'язку з чим її й відвезли додому.

Через полярні судження та відсутність конкретики шанувальники "прекрасної няні" обурюються і закликають рідних актриси відмовитися від рішення не оприлюднювати ситуацію та розкрити правду.

"Недбайливі родичі. Адже вже дійсно нічого не хочеться знати про неї, але хоч рідня повинна захищати честь і гідність Анастасії. Так полоскати... І так голосно мовчати... Хіба що, зціпивши зуби... Тільки навіщо?", – цитує видання "Дні.ру" одного з фанатів зірки.

"Ну скільки можна? Родичі! Ау! Ну скажіть ви що небудь офіційно! Щодня тисяча всякого сміття про Анастасію Заворотнюк, вам не набридло ще?", - звернувся ще один користувач.

Раніше з'явилася інформація про те, що у Заворотнюк розвинувся параліч частини тіла. В новій приватній клініці їй призначили процедури і не відпустили додому на день народження дочки, бо її стан було оцінено, як нестабільний.