Непрятний запах з рота вказує на хворобу: до якого лікаря потрібно бігти

Неприємний запах з рота може не тільки зіпсувати враження про вас, але і розповісти про проблеми зі здоров'ям. А люди певних професій частіше за інших стикаються з такими труднощами.

Про що може свідчити несвіже дихання, розповіла лікар-терапевт Аріна Жегаліна.

За словами лікаря, найбільш часто проблема запаху з рота виникає при:

стоматологічних захворюваннях,

патологіях ЛОР-органів,

хворобах шлунково-кишкового тракту - шлунка, кишечника, печінки.

Крім цього труднощі зі свіжістю дихання можуть бути у любителів різних "ароматних" продуктів - цибулі, часнику, капусти, а також кави і сигарет.

Лікар зазначила, що від неприємного запаху часто страждають лектори, тренери-оратори або вчителі. Через постійну роботу мовного апарату з'являється сухість у роті, що породжує проблему.

Щоб позбутися від проблеми, слід звернутися до стоматолога або гастроентеролога.

Для довідки:

Неприємний запах з рота називається галітоз (halitosis). Це не самостійне захворювання, а лише симптом, який вказує на інші патології. Основний недуг необов'язково пов'язаний з нездоров'ям порожнини рота - причиною можуть виступати різні хворобливі стани, що викликають розмноження анаеробної мікрофлори.