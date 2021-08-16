Непрятний запах з рота вказує на хворобу: до якого лікаря потрібно бігти
Неприємний запах з рота може не тільки зіпсувати враження про вас, але і розповісти про проблеми зі здоров'ям. А люди певних професій частіше за інших стикаються з такими труднощами.
Про що може свідчити несвіже дихання, розповіла лікар-терапевт Аріна Жегаліна.
За словами лікаря, найбільш часто проблема запаху з рота виникає при:
- стоматологічних захворюваннях,
- патологіях ЛОР-органів,
- хворобах шлунково-кишкового тракту - шлунка, кишечника, печінки.
Крім цього труднощі зі свіжістю дихання можуть бути у любителів різних "ароматних" продуктів - цибулі, часнику, капусти, а також кави і сигарет.
Лікар зазначила, що від неприємного запаху часто страждають лектори, тренери-оратори або вчителі. Через постійну роботу мовного апарату з'являється сухість у роті, що породжує проблему.
Щоб позбутися від проблеми, слід звернутися до стоматолога або гастроентеролога.
Для довідки:
Неприємний запах з рота називається галітоз (halitosis). Це не самостійне захворювання, а лише симптом, який вказує на інші патології. Основний недуг необов'язково пов'язаний з нездоров'ям порожнини рота - причиною можуть виступати різні хворобливі стани, що викликають розмноження анаеробної мікрофлори.
Раніше лікарі розповіли, що станеться з організмом, якщо на місяць відмовитися від солодкого.
Також медики назвали продукти, які категорично заборонено їсти на голодний шлунок, оскільки це загрожує неприємними наслідками для здоров'я.