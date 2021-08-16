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Непрятний запах з рота вказує на хворобу: до якого лікаря потрібно бігти

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Понеділок 16 серпня 2021 07:00
Непрятний запах з рота вказує на хворобу: до якого лікаря потрібно бігти Фото: Про що говорить неприємний запах з рота (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Неприємний запах з рота може не тільки зіпсувати враження про вас, але і розповісти про проблеми зі здоров'ям. А люди певних професій частіше за інших стикаються з такими труднощами.

Про що може свідчити несвіже дихання, розповіла лікар-терапевт Аріна Жегаліна.

За словами лікаря, найбільш часто проблема запаху з рота виникає при:

  • стоматологічних захворюваннях,
  • патологіях ЛОР-органів,
  • хворобах шлунково-кишкового тракту - шлунка, кишечника, печінки.

Крім цього труднощі зі свіжістю дихання можуть бути у любителів різних "ароматних" продуктів - цибулі, часнику, капусти, а також кави і сигарет.

Лікар зазначила, що від неприємного запаху часто страждають лектори, тренери-оратори або вчителі. Через постійну роботу мовного апарату з'являється сухість у роті, що породжує проблему.

Щоб позбутися від проблеми, слід звернутися до стоматолога або гастроентеролога.

Для довідки:

Неприємний запах з рота називається галітоз (halitosis). Це не самостійне захворювання, а лише симптом, який вказує на інші патології. Основний недуг необов'язково пов'язаний з нездоров'ям порожнини рота - причиною можуть виступати різні хворобливі стани, що викликають розмноження анаеробної мікрофлори.

Раніше лікарі розповіли, що станеться з організмом, якщо на місяць відмовитися від солодкого.

Також медики назвали продукти, які категорично заборонено їсти на голодний шлунок, оскільки це загрожує неприємними наслідками для здоров'я.

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