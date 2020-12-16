Неправильне вживання води вранці може призвести до проблем зі здоров'ям

Неправильне вживання води вранці веде до небезпечних хвороб (фото: pixabay.com)

Багато хто знає, що для здоров'я корисно вранці пити воду. Але якщо це робити неправильно, то можуть з'явитися проблеми зі здоров'ям, включаючи рак. Про це попереджають фахівці.

Експерти кажуть, що пити холодну воду натщесерце - це неправильно. Таке вживання води може погіршувати самопочуття при наявних проблемах у роботі шлунка, а також серцево-судинної системи, тому що сприяє спазмам. Про це повідомляє healthinfo.ua.

Крім того, велика кількість вживання води також шкодить здоров'ю, оскільки збільшує навантаження на серце. Це може стати причиною появи небезпечних відхилень у функціонуванні міокарда, якщо він ослаблений і є хронічні серцеві порушення.

Експерти підкреслили, що вранці організму достатньо отримати 150 мілілітрів води, а це приблизно пів склянки. Вони також зазначили, що пити воду необхідно повільно і невеликими ковтками.

Якщо ж випити багато води, то це призводить до розрідження шлункової кислоти, що своєю чергою може негативно позначитися на функції травлення.

Варто зазначити, що вживання гарячої води вранці теж вважається неправильним і небезпечним для здоров'я. Взагалі будь-які рідини, температура яких складає вище 65 градусів, можуть пошкодити слизову стравоходу.

Це також призводить до виникнення раку через те, що опіки ніжних тканин збільшують рівень аномальних клітин, здатних ставати злоякісними.

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