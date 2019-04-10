Ви неправильно зрозуміли: Ніцой заступилася за Фаріон через рабів і окупантів

Колаж РБК-Україна

Ніцой продовжує відстоювати українську мову

Лариса Ніцой влаштувала словесну перепалку в ефірі телеканалу "Магнолія-ТВ" у суперечці про російську мову і вислів колишнього депутата "Свободи" Ірини Фаріон про те, що "російськомовні українці – раби і окупанти".

Ніцой зазначила, що Фаріон неправильно зрозуміли, і вона говорила не про всіх російськомовних українців, а про тих, хто виступає проти української мови.

"Ви або окупанти, або раби, якщо не хочете мови цієї землі, яка тут була завжди разом з цим народом", - підкреслила письменниця.

Відео: YouTube/Магнолія-ТВ

Ніцой зазначила що, населення, яке розмовляло українською мовою, залишилося в Україні, і воно захищає країну і українські цінності. Саме ці люди зупинили війну на кордоні, де було більше української мови. А ті області, в яких переважала російська мова, відійшли на інший бік.

Відео: YouTube/Iryna Farion

Нагадаємо, що Ніцой жорстко висловилася про мовний закон. Вона говорить про те, що правки у законопроект чомусь внесли в залі, а не в профільному комітеті.

Раніше повідомлялося про те, що Ніцой висловилася про російськомовних українців.

Ми також писали про те, що Лариса Ніцой розповіла про своє ставлення до 8 березня. Вона вважає, що це свято вже давно втратило комуністичний "присмак".