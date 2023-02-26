Ненужные вещи, на которые не стоит тратить деньги после 40 лет

С юных лет мы учимся самостоятельно совершать покупки и часто их делаем под влиянием эмоций - спонтанные или, чтобы развеять свою меланхолию. С возрастом мы понимаем, что часть вещей, которые мы покупаем, нам абсолютно не нужны. И ближе к 40 годам мы начинаем экономить, чтобы освободить средства для более интересных и важных вещей.

Какие покупки не стоит совершать после 40 лет, чтобы сэкономить свои деньги - читайте в Styler ниже.

Косметика за сумасшедшие деньги

Реклама дорогой антивозрастной косметики обещает просто чудеса. Маска утром, пенка вечером, и вы будете снова выглядеть максиму на 25 лет. Увы, нет. Никакая косметика не способна вернуть вам молодость. Более эффективными средствами с возрастом могут стать специальные инъекции или хирургическое вмешательство. Но подумайте, действительно ли вам это нужно?

Плохой кофе

В юности мы могли себе позволить выпить любую чашку кофе, в том числе растворимый напиток или кофе не лучшего качества. Откажитесь от таких напитков полностью. Лучше уж выпивать всего одну чашечку в день, но хорошего качества. А тратить средства на что-то подешевле - не стоит.

Покупаю все, что вижу

Вы увидели красивую блузку в магазине, а дальше все, как в тумане? Согласитесь, такие ситуации происходят в любом возрасте. Однако прежде чем оплатить свою покупку, подумайте, с чем вы будете сочетать ее в своем гардеробе. Как будете ее носить и куда. Это убережет вас от таких спонтанных покупок и сохранит деньги.

Нижнее белье

После 40 стоит очень тщательно подбирать себе белье. Лифчики должны быть подобраны точно по размеру, они не должны быть малы, велики, широки, тесны, где-то давить - это важно для вашего здоровья.

Также внимательно стоит отнестись к трусикам - кружевное белье далеко не прячьте, но для ежедневной носки подберите хорошее и качественное, например, из хлопка.

Не стоит набирать белье сомнительного качества на распродажах или в интернет-магазинах. Вместо целого ящика пусть у вас будет 2-3 комплекта.

Хаотичная покупка лекарств

Подруга посоветовала хороший препарат, а вот эти таблетки пусть лежат в аптечке - вдруг пригодятся, а вот эти мамина знакомая очень советовала. И у вас дома накапливается целый шкаф лекарств, которые почти никто и никогда не использует.

У каждого лекарства есть срок годности и через год вы этот препарат точно отправите в мусорник. Не нужно покупать лекарства для профилактики или по рекомендации знакомых. Держите в домашней аптечке только то, что вам выписал семейный врач и что вы используете достаточно регулярно.

Качественный контент

Перестаньте использовать свой мозг как место для слива любой информации. Сейчас почти в каждом доме используют кабельное телевидение и ежедневно по разным каналам показывают десятки передач, которые не несут никакого образовательного потенциала, а порой и смысла вообще.

Найти необходимую информацию вы можете всегда в интернете. А захламлять свою голову совершенно ненужными вещами - точно не стоит. Лучше уж посмотреть хороший художественный фильм. Поэтому вместо оплаты огромного количества каналов, подпишитесь на сайт с фильмами и образовательный канал.