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Негода в Україні: водіям розповіли, як вибратися зі снігових заметів

Автор: Анна Шиканова

Рясні снігопади в декількох регіонах України призвели до погіршення ситуації на дорогах, сніговим заметам і перекриття доріг для проїзду транспорту. Синоптики прогнозують, що снігопади знову накриють країну в кінці цього тижня і водіям потрібно бути уважніше та обережніше, щоб не потрапити в пастку стихії.

Експерти розповіли водіям, як убезпечити себе під час снігопадів на дорогах і що робити, якщо машина потрапила у сніговий полон. Про це йдеться в статті на Auto.Bigmir.

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У першу чергу фахівці радять заспокоїтися і тверезо оцінити ситуацію. Бажано уникати снігових заметів, і для цього потрібно їхати акуратно, не робити різких перестроювань і обгонів.

Свій маршрут краще спланувати заздалегідь, і це допоможе заощадити час і не зупинятися на кожній заправці. Якщо вас все ж таки захопив сніг, то треба вийти з машини та оцінити ситуацію.

Є шанс, що автомобіль зможе виїхати із замету сам. Можливо вам доведеться його відкопувати, і можливо при цьому вам знадобиться допомога інших учасників дорожнього руху або навіть рятувальників.

Постарайтеся не газувати, а виїхати із замету плавно. Якщо це не допомагає, то постарайтеся "розгойдати" машину – тут шанс набагато більше у водіїв на авто з МКПП.

Якщо автомобіль засів міцно, то можна спробувати її розкопати. Якщо ситуація гірше, то телефонуйте рідним і близьким, повідомте координати, попросіть дати номери ДСНС та Укравтодору.

В очікуванні допомоги періодично прогрівайте салон і не вимикайте світло.

Що повинно бути в багажнику автомобіля взимку:

  • Аптечка
  • Вогнегасник
  • Буксирувальний трос
  • Знак аварійної зупинки
  • Міцний трос
  • Металева складна лопата з широким наконечником
  • Парочка світловідбивних жилетів
  • Потужний ліхтарик з декількома способами кріплення
  • Компресор
  • Зимовий склоомивач
  • Мінімальний набір інструментів (викрутки, пару головок, балонний ключ стяжки, WD40 і скотч/ізоляційну стрічку)
  • Робочі рукавички, щоб в них було зручно виконувати будь-які дії на морозі й при цьому не мерзли руки
  • Топірець
  • Домкрат
  • Балонний ключ
  • Буксирувальний гак
  • Запасне колесо або ремкомплект

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що автомобілістам дали поради, як їздити під час сильного снігу та морозів.

А також розповідали про те, як відкрити авто, якщо примерзли двері або замерзли замки.

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