Негода в Україні: водіям розповіли, як вибратися зі снігових заметів

У першу чергу фахівці радять заспокоїтися і тверезо оцінити ситуацію. Бажано уникати снігових заметів, і для цього потрібно їхати акуратно, не робити різких перестроювань і обгонів.

Свій маршрут краще спланувати заздалегідь, і це допоможе заощадити час і не зупинятися на кожній заправці. Якщо вас все ж таки захопив сніг, то треба вийти з машини та оцінити ситуацію.

Є шанс, що автомобіль зможе виїхати із замету сам. Можливо вам доведеться його відкопувати, і можливо при цьому вам знадобиться допомога інших учасників дорожнього руху або навіть рятувальників.

Постарайтеся не газувати, а виїхати із замету плавно. Якщо це не допомагає, то постарайтеся "розгойдати" машину – тут шанс набагато більше у водіїв на авто з МКПП.

Якщо автомобіль засів міцно, то можна спробувати її розкопати. Якщо ситуація гірше, то телефонуйте рідним і близьким, повідомте координати, попросіть дати номери ДСНС та Укравтодору.

В очікуванні допомоги періодично прогрівайте салон і не вимикайте світло.

Що повинно бути в багажнику автомобіля взимку: