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Страшна злива мало не зруйнувала ціле місто під Одесою (відео)

STYLERЖиття    06.06.2019 - 14:09
Страшна злива мало не зруйнувала ціле місто під Одесою (відео)
Ілюстративне фото (pixabay)

Потужна злива затопила Одеську область

Спочатку в ніч з 4 на 5 червня удару стихії піддалася Балта, а ось в ніч на 6 червня в Подільському пройшов сильний дощ з великим градом. Шокуючі знімки опублікував "Наблюдатель".

У Балті пройшов сильний дощ, який перетворив міські вулиці і площі в річки і озера.

Відео: (facebook.com/balinform)

До речі, місцевим комунальникам довелося відкачувати воду з декількох підтоплених будинків, коли вода спала, залишивши після себе купи сміття і землі.

 

Фото: (http://nabludatel.od.ua)

На дорогах за межами міста склалася ще більш неприємна ситуація: частина з них завалена сміттям та гілками дерев, що впали. Мерія Балти вже звернулася до обласного керівництва за допомогою у відновленні проїзду на приміських дорогах.

Страшна злива мало не зруйнувала ціле місто під Одесою (відео)Фото: (http://nabludatel.od.ua)

У Подільському пройшов сильний дощ з великим градом, який досягав 10 міліметрів. За словами місцевих, це загрожує серйозним збитком для сільського господарства - в першу чергу, плодових дерев.

Страшна злива мало не зруйнувала ціле місто під Одесою (відео)Фото: (http://nabludatel.od.ua)

Як повідомлялося раніше, 1 червня під Дніпром під час фестивалю Kozak Fest через страшний ураган, який обрушився на село Жовтоалександрівка, загинула одна людина.

Також нещодавно у мережі показали відео підтоплених районів біля Мукачево Закарпатської області, яке було знято з висоти пташиного польоту.

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