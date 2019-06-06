Страшна злива мало не зруйнувала ціле місто під Одесою (відео)

Ілюстративне фото (pixabay)

Потужна злива затопила Одеську область

Спочатку в ніч з 4 на 5 червня удару стихії піддалася Балта, а ось в ніч на 6 червня в Подільському пройшов сильний дощ з великим градом. Шокуючі знімки опублікував "Наблюдатель".

У Балті пройшов сильний дощ, який перетворив міські вулиці і площі в річки і озера.

Відео: (facebook.com/balinform)

До речі, місцевим комунальникам довелося відкачувати воду з декількох підтоплених будинків, коли вода спала, залишивши після себе купи сміття і землі.

Фото: (http://nabludatel.od.ua) На дорогах за межами міста склалася ще більш неприємна ситуація: частина з них завалена сміттям та гілками дерев, що впали. Мерія Балти вже звернулася до обласного керівництва за допомогою у відновленні проїзду на приміських дорогах.

Фото: (http://nabludatel.od.ua)

У Подільському пройшов сильний дощ з великим градом, який досягав 10 міліметрів. За словами місцевих, це загрожує серйозним збитком для сільського господарства - в першу чергу, плодових дерев.

Фото: (http://nabludatel.od.ua)

Як повідомлялося раніше, 1 червня під Дніпром під час фестивалю Kozak Fest через страшний ураган, який обрушився на село Жовтоалександрівка, загинула одна людина.

Також нещодавно у мережі показали відео підтоплених районів біля Мукачево Закарпатської області, яке було знято з висоти пташиного польоту.