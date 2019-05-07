Негода накриє Україну: яким областям варто приготуватися

Погода в Україні 7 травня принесе зливи і грози (фото: pixabay.com)

Погода в Україні у вівторок лютуватиме

Погода в Україні у вівторок, 7 квітня, "подарує" жителям країни справжні температурні гойдалки і негоду у вигляді злив і гроз. Так, різниця між покажчиками на Заході і Сході складе майже 20 градусів. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко також попередила українців про можливість дощів з мокрим снігом в Карпатському регіоні.

За словами синоптиків, сьогодні на Заході очікуються сильні зливи, на Львівщині гримітиме гроза. Уся ця погодна стихія в західних областях доповниться ще й сильними поривами вітру від 15 до 20 метрів за секунду. До того ж буде дуже холодно - від +7 до +12 градусів скрізь, окрім Закарпаття, де повітря прогріється до позначок +12... +14 тепла.

На решті територій дощі будуть не такими інтенсивними, однак синоптики передбачають грози, причому повсюди. Вітер буде спокійнішим, ніж в західних областях - від 7 до 12 м/с.

Погода в Україні 7 травня принесе зливи і грози (колаж: РБК-Україна)

Щодо температури, то чим ближче до Сходу, тим буде тепліше. Так в Центрі, на Півночі і на Півдні очікується від +17 до +22 градусів, а на Сході повітря прогріється до майже рекордних +23... +26 градусів.

Сьогоднішній циклон омине хіба що мешканців Луганщини, де опади малоймовірні.

Столиця зустріне вівторок з доволі інтенсивним дощем і грозою і не надто комфортною температурою - від +17 до +19 градусів.

Погода в Україні 7 травня принесе зливи і грози (фото: meteo.gov.ua)

За православною традицією 4 травня шанують Євсея. Раніше вважалося, що після 7 травня можуть наступити нічні морози. Також вірили, що людина, народжена в цей день, може бути наділена здібностями, що допомагають боротися зі злими силами.

Народні погодні прикмети на 7 травня говорять про таке:

Увечері зоря забарвлена ​​в жовтий колір - найближчим часом дощів не буде.

Якщо "сонячні" хмари потемніли - передбачається гроза.

Білі і чорні віночки навколо зірок - прикмета, яка говорить про те, що піде дощ.

Над горизонтом низькі хмари висять, і краї у них окреслені - чекай сильної грози з вітром.

Раніше ми писали про те, що народний синоптик повідомив про те, яка погода буде цим літом в Україні.

Також повідомлялося, що синоптики попередили про підйом рівня води в річках західних регіонів України впродовж 5-7 травня.