Непогода накроет Украину: каким областям следует приготовиться

Погода в Украине 7 мая принесет ливни и грозы (фото: pixabay.com)

Погода в Украине во вторник будет свирепствовать

Погода в Украине во вторник, 7 апреля, "подарит" жителям страны настоящие температурные качели и ненастье в виде ливней и гроз. Так, разница между указателями на Западе и Востоке составит почти 20 градусов. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Отметим, что синоптик Наталка Диденко также предупредила украинцев о возможности дождей с мокрым снегом в Карпатском регионе.

По словам синоптиков, сегодня на Западе ожидаются сильные ливни, на Львовщине будет греметь гроза. Вся эта погодная стихия в западных областях дополнится еще и сильными порывами ветра от 15 до 20 метров в секунду. К тому же будет очень холодно - от +7 до +12 градусов везде, кроме Закарпатья, где воздух прогреется до отметок +12... +14 тепла.

На остальной территории дожди будут не такими интенсивными, однако синоптики предсказывают грозы, причем повсюду. Ветер будет спокойнее, чем в западных областях - от 7 до 12 м/сек.

Погода в Украине 7 мая принесет ливни и грозы (коллаж: РБК-Украина)

Относительно температуры, то чем ближе к Востоку, тем будет теплее. Так в Центре, на Севере и на Юге ожидается от +17 до +22 градусов, а на Востоке воздух прогреется до почти рекордных +23... +26 градусов.

Сегодняшний циклон обойдет разве что жителей Луганщины, где осадки маловероятны.

Столица встретит вторник с достаточно интенсивным дождем и грозой и не слишком комфортной температурой - от +17 до +19 градусов.

Погода в Украине 7 мая принесет ливни и грозы (фото: meteo.gov.ua)

По православной традиции 4 мая чтят Евсея. Ранее считалось, что после 7 мая могут наступить ночные морозы. Также верили, что человек, рожденный в этот день, может быть наделен способностями, которые помогают бороться со злыми силами.

Народные погодные приметы на 7 мая говорят о следующем:

Вечером заря окрашена в желтый цвет - в ближайшее время дождей не будет.

Если "солнечные" облака потемнели - предполагается гроза.

Белые и черные венчики вокруг звезд - примета, которая говорит о том, что пойдет дождь.

Над горизонтом низкие облака висят, и края у них очерчены - жди сильной грозы с ветром.

Ранее мы писали о том, что народный синоптик сообщил о том, какая погода будет этим летом в Украине.

Также сообщалось, что синоптики предупредили о подъеме уровня воды в реках западных регионов Украины на протяжении 5-7 мая.