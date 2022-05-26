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Несподіваний "подарунок": у Києві біля метро почали роздавати повістки (фото)

У Києві вручають повістки біля метро (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві почали вручати повістки в армію прямо біля станцій метро.

Принаймні так повідомляють в одній зі спільнот Facebook.

Відзначається, що повістки чоловікам біля підземки вручали співробітники поліції і представники військкомату. Це відбувалося біля входу на станцію "Нивки".

"Несподіваний" подарунок " у вигляді повістки прямо на станції метро. У Києві, біля входу в станцію метро "Нивки", співробітники поліції і представники військкомату сьогодні вручали чоловікам "подарунки" у вигляді повісток. Так вистачає резервів чи ні?"- написали під фото.

У Києві вручають повістки біля метро (фото: Україна зараз)

Хто може вручити повістку

  • Співробітники військових комісаріатів
  • Співробітники місцевих органів виконавчої влади
  • Співробітники органів місцевого самоврядування
  • Посадові особи районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки
  • Органи Національної поліції мають право доставляти громадян до територіальних центрів комплектування військовозобов'язаних.

Відзначимо, що вручити повістку можуть за місцем проживання, за місцем роботу, передати через рідних або залишити в дверях, поштовій скриньці.

Також повістку можуть вручити де завгодно: на вулиці, на блокпостах. У Законі цей момент не уточнений і не забороняє вручати повістки в будь-якому місці. Її повинні вручати на підставі документа, який засвідчує особу.

Як ми раніше писали, у Мінцифри пояснили українцям, чи можна отримати повістку через "Дію".

Читайте також, військовозобов'язаним чоловікам в Україні дозволили їхати закордон.

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Повістка