Неочевидные ошибки при зарядке телефона, которые приведут к поломке

Правильная эксплуатация телефона способствует тому, что гаджет будет лучше работать и дольше прослужит. Однако очень часто мы совершаем неочевидные ошибки, которые быстро сломают телефон.

О том, какие ошибки во время зарядки телефона приводят к поломке - читайте в материале Styler.

Заряжать мобильный в чехле

Одной из самых распространенных привычек среди пользователей смартфонов зарядка телефона в чехле. На самом деле, когда смартфон заряжается, он выделяет тепло. Однако некоторые виды чехлов могут препятствовать правильной вентиляции смартфона, что может привести к перегреву аккумулятора и поломке разъема.

Использование дешевых зарядных устройств

Всегда пользуйтесь качественными зарядными устройствами, ни в коем случае не подделками или не сертифицированными девайсами, поскольку они также быстро повредят аккумулятор.

Полностью разряженный телефон

Не стоит ждать, пока телефон полностью разрядится. Рекомендуется заряжать мобильный на уровне заряда не ниже 20 процентов, в противном случае срок службы гаджета значительно сократится.

Заряжать гаджет всю ночь

Обычно у людей возникает рефлекс подзаряжать мобильный телефон вечером перед сном. Эта привычка кажется безвредной и позволяет полностью зарядить смартфон.

В частности, зарядка устройства в течение ночи может повредить аккумулятор мобильного телефона, поскольку он будет перегружен в течение многих часов, даже после достижения 100%.

Кроме того, некоторые батареи могут нагреваться ночью и потреблять больше электроэнергии. Большинство смартфонов состоит из литий-ионного аккумулятора, который заряжается всего за короткий промежуток времени.