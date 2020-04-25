Нез'ясовно, але факт: у Харкові відкрився ресторан під час карантину

У Харкові зі скандалом відкрився ресторан, який попри жорсткі карантинні заходи приймає відвідувачів. Про це свідчать відеозаписи, опубліковані в соціальній мережі Instagram в історіях одного з відвідувачів.

Всупереч посиленню карантину до 11 травня в ресторані Osteria il Tartufo ввечері 24 квітня відбувся банкет. Користувачів мережі обурило, що попри великі втрати серед інших закладів, ресторан приймає гостей. Також в мережі закликали до накладання штрафів.

На відео відвідувачі самі уточнюють, що поки Європа закрита їм доводиться відпочивати в Харкові.

Варто відзначити, що в мережі розкритикували бездіяльність поліції.

"Як, поясніть мені, під час тотального карантину, коли тисячі закладів зазнають втрат, Osteria il Tartufo на вул. Культури спокійно собі працює і приймає клієнтів???!!! Куди дивляться правоохоронні органи?!! Або ми тільки по дворах можемо студентів відловлювати та штрафувати на 17 тисяч за те, що ті без маски гуляють?" – йдеться у підписі до опублікованих скріншотів у співтоваристві "Просто Харків" в Instagram.

У Харкові зі скандалом відкрився ресторан (фото: instagram.com/just.kharkov)

Користувачі мережі під постом також висловили своє обурення. Деякі припустили, що в Харкові багато підприємців порушують карантинні заходи.

Нагадаємо, що раніше лікар Євген Комаровський розповів, коли скасують карантин в Україні.

Також повідомлялося, що у Кривому Розі патрульного побили за зауваження про порушення карантину.