Необхідні миючі засоби своїми руками: видалять швидко будь-яке забруднення

Для створення таких засобів вам потрібні будуть біла глина, сода, гірчичний порошок, оцет і різні добавки з домашньої аптечки.

Білу глину можна використовувати для миття рук. Вона не приносить шкоди та після її використання всі корисні бактерії залишаються на шкірі. Якщо глина занадто сушить шкіру, то її можна змішати з рослинною олією.

Як зробити рідину для миття посуду:

Вода - 0,5 л

Господарське мило - 1/8 шматка

Рідкий гліцерин - 5 ч. л.

Спиртова настоянка календули - 1 ст. л.

Спирт медичний - 4 ст. л.

Пляшечка з дозатором

Господарське мило подрібнити, стружку разом з водою розчинити на паровій бані до однорідного стану і додати інші інгредієнти. Розчин тримати в пляшечці.

Паста з милом

Гаряча вода - 1 стакан

Господарське мило - 1 шт.

Харчова сода-6 ст. л.

Ємність для зберігання (пластиковий контейнер)

Мило подрібнити, залити гарячою водою, дати настоятися. Коли маса стане однорідною - додати соду, збити віночком або міксером і зберігати в контейнері.

Харчова сода дуже добре справляється з будь-якими забрудненнями. Її можна розчинити у воді та в разі потреби замочувати в цьому розчині посуд. Можна насипати на губку для миття посуду і терти самі забруднені місця. Після обробки содою посуд потрібно ретельно прополоскати та насухо витерти.

Сода відмінно справляється з жиром, але ось використовувати для посуду з антипригарним покриттям її не можна.

Схожі властивості є й у гірчичного порошку. Його можна розбавляти у воді та замочити в цьому розчині брудний посуд. А можна насипати на губку і мити посуд порошком. Цей порошок відмінно прибере жир і додасть посуді кришталевий блиск.

Оцет - ще один помічник у боротьбі за чистоту на вашій кухні. Для щоденного миття посуду його не використовують. Але ось для очищення скляного посуду - оцет просто незамінний. Ще він допомагає впоратися з нальотом.

Візьміть 1 л теплої води, налийте в неї від 3 ст. л. до 200 мл оцту. Якщо вам потрібен блиск - дайте трохи оцту, якщо для дезінфекції - лийте більше.

Ще кілька порад по чистоті посуду:

Потемнілі прилади добре освітлює вода, в якій варилася картопля. У ній потрібно замочити ложки та виделки на 6-8 хвилин, а потім добре прополоскати та протерти.

Якщо під руками немає йоржика, то почистити пляшку з вузькою шийкою можна яєчною шкаралупою з водою. Потрібно потрясти, а потім злити воду.

Скляний графин, у якого дно побіліло від нальоту, можна вичистити оцтовою есенцією (70%). Додайте 1 ч. л. у воду і залийте в забруднені місця. Через кілька хвилин забруднення потрібно змити та ретельно промити водою.

Якщо в емальованій каструлі щось пригоріло, то насипте 3-5 ст.л. соди та налийте гарячої води трохи вище пригорілого місця. Доведіть воду до кипіння і залиште до охолодження. Потім добре промийте водою.

Пригорілу сковороду допоможе очистити оцет. Налийте 200 мл оцту і додайте воду, щоб вона покривала пригоріле місце. Прокип'ятіть 5-10 хвилин, а потім промийте сковороду водою з будь-яким миючим засобом.