"Ненавижу!" Бедняков показал, как оккупанты сносят его дом (щемящее видео)

Что сделали оккупанты с домом Беднякова

"В Мариуполе снесли мой дом… Однокомнатная "гостинка", куда меня принесли родители после роддома. Он был, кстати, сразу за домом. Посреди комнаты поставили два шкафа, таким образом сделали для меня отдельную спальню", - рассказал ведущий.

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В той квартире в том доме Андрей пережил много важных моментов жизни. Которые теперь, к сожалению, остались только в воспоминаниях.

"Первые шаги. Табуретка, стихи. Первые друзья, первые драки, первая любовь. Игры "Казаки-разбойники" и прятки.. Штаб-квартира в подвале. Шутки. Кепсы. Футбол. Баскетбол. Школа, стоявшая напротив…" - продолжил Бедняков.

Шоумен часто ездил в родной город. Там встречался с друзьями, посещал маму, которая, к сожалению, умерла в апреле этого года.

"Почти каждый мой приезд в Мариуполь - я заходил в квартиру. Гулял там. Больше не зайду. Не погуляю. Ненавижу!" - резюмировал Андрей.

Добавим, что Бедняков родился в Мариуполе в марте 1987 года. После окончания школы три года работал электрослесарем на Мариупольском металлургическом комбинате. В этом городе прошла молодость будущей звезды.

Сегодня Мариуполь находится под оккупацией Российской Федерации. Россияне жестоко уничтожают там все на своем пути, чтобы скрыть доказательства собственных преступлений, а также издеваются над гражданским населением.