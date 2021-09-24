Немилосердно заллє дощами: де буде найнеприємніша погода сьогодні

На сході синоптики прогнозують сильні дощі та зливи, посилення вітру до штормових значень. Вночі в регіоні від + 4 до +6 градусів, вдень очікується від +10 д0 +13 градусів, місцями до +14 +15 градусів.

У південній частині країни буде трохи тепліше, але очікуються сильні дощі та шквальний вітер. Нічна температура повітря коливатиметься від + 5 до +7 градусів, вдень прогріється до +14 +17 градусів. У Криму сильний дощ, штормовий вітер, вночі +6 +8 градусів, вдень від +15 до +17 градусів.

На півночі синоптики прогнозують зливи та сильний штормовий вітер. Вночі в регіоні від + 5 до +7 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +13 градусів.

У західних областях проливні дощі, місцями сильні. Вітер посилиться до 15-20 м/с. Вночі від +7 до +10 градусів, вдень прогріється до +11 +14 градусів, місцями до +15 +17 градусів.

У центральній частині йтимуть дощі, місцями сильні. Нічна температура коливатиметься від + 4 до +6 градусів, вдень очікується від +11 до +14 градусів.

У Києві 24 вересня синоптики прогнозують сильний дощ, можлива злива. Вітер північно-західний, до 7-12 м/с.вночі в столиці від +4 до +6 градусів, вдень від +12 до +14 градусів.

Варто відзначити, що на вихідних погода в Україні почне різко змінюватися. У суботу дощі очікуються в центрі та на сході, в неділю – короткочасні дощі тільки в декількох східних областях. Температура повітря почне підніматися, місцями до +17 +19 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 24 вересня