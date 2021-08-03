Німецький турист став зіркою соцмереж, почистивши від українського сміття берег Дністра на Буковині

65-річний чоловік встиг стати зіркою соцмереж, щоранку виходячи на берег Дністра з пакетом і загостреною палицею. Наспівуючи пісні він робить наш світ чистішим.

Він розповів, що подорожував на власному авто в Молдову. Але доїхавши до Дністра, що на Буковині, вирішив зупинитися, встановивши намет на пляжі.

Чоловік каже, що в захваті від української природи, багатої річками, озерами, ставками.

Пляж на Дністрі переповнений відпочиваючими, разом з тим і сміттям - скляними, пластиковими пляшками, недопалками і так далі. Відпочиваючі кажуть, що перш ніж зупинитися в якомусь місці, потрібно прибрати його від відходів.

"Я прибираю завжди. Я не роблю це тільки тут. У багатьох країнах брудно і смітять скрізь", - говорить Вільм і возить всюди з собою спеціальну палицю для прибирання.

Таким способом Вільм хоче подякувати природі за відпочинок і показати людям приклад.

Відео: Турист з Німеччини прибравши засмічений берег Дністра (ТСН)