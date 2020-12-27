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Німецький пілот "намалював" в небі шприц в честь вакцинації від коронавірусу

Німеччина, Неділя 27 грудня 2020 21:01
Німецький пілот "намалював" в небі шприц в честь вакцинації від коронавірусу
Пілот намалював в небі шприц в честь початку вакцинації (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Німецький пілот Семмі Крамер "намалював" в небі над Німеччиною величезний шприц в честь початку в країні масової вакцинації від коронавірусу. Акція 20-річного пілота відбулася ще в середу, 23 грудня.

Щоб зобразити в небі шприц пілот пролетів на своєму легкомоторному літаку Diamond DA20 Katana близько 200 кілометрів. Про це повідомляє місцеве видання Südkurier.

За словами пілота, на підготовку акції пішло 30 хвилин. При цьому в небі йому довелося провести близько 1,5 години. Крамер заздалегідь вніс планований маршрут в пристрій GPS.

Німецький пілот &quot;намалював&quot; в небі шприц в честь вакцинації від коронавірусу

Пілот намалював в небі шприц в честь початку вакцинації (фото: twitter.com/flightradar24)

Він також зазначив, що йому подобається залишати людям в небі послання. За його словами, це краще, ніж просто літати.

Він також підкреслив, що дана акція не є закликом робити щеплення від коронавірусної інфекції. Таким чином, він просто хотів, щоб люди задумалися про здоров'я в переддень Різдва. Раніше пілот "малював" в небі тільки смайлики та меми.

Служба з відстеження польотів Flightradar24 на своїй сторінці в Twitter зазначила, що це не перше послання в небі, пов'язане з боротьбою з пандемією коронавірусу.

Інші авіаційні художники в небі закликали залишатися вдома і зобразили жест на підтримку медиків.

Німецький пілот &quot;намалював&quot; в небі шприц в честь вакцинації від коронавірусуНімецький пілот &quot;намалював&quot; в небі шприц в честь вакцинації від коронавірусу

(фото: twitter.com/flightradar24)

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