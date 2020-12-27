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Немецкий пилот "нарисовал" в небе шприц в честь вакцинации от коронавируса

Германия, Воскресенье 27 декабря 2020 21:01
Немецкий пилот "нарисовал" в небе шприц в честь вакцинации от коронавируса
Пилот нарисовал в небе шприц в честь начала вакцинации (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Немецкий пилот Сэмми Крамер "нарисовал" в небе над Германией огромный шприц в честь начала в стране массовой вакцинации от коронавируса. Акция 20-летнего пилота состоялась еще в среду, 23 декабря.

Чтобы изобразить в небе шприц пилот пролетел на своем легкомоторном самолете Diamond DA20 Katana около 200 километров. Об этом сообщает местное издание Südkurier.

По словам пилота, на подготовку акции ушло 30 минут. При этом в небе ему пришлось провести около 1,5 часа. Крамер заранее внес планируемый маршрут в устройство GPS.

Немецкий пилот &quot;нарисовал&quot; в небе шприц в честь вакцинации от коронавируса

Пилот нарисовал в небе шприц в честь начала вакцинации (фото: twitter.com/flightradar24)

Он также отметил, что ему нравится оставлять людям в небе послания. По его словам, это лучше, чем просто летать.

Он также подчеркнул, что данная акция не является призывом делать прививку от коронавирусной инфекции. Таким образом, он просто хотел, чтобы люди задумались о здоровье в канун Рождества. Ранее пилот "рисовал" в небе только смайлики и мемы.

Служба по отслеживанию полетов Flightradar24 на своей странице в Twitter отметила, что это не первое послание в небе, связанное с борьбой с пандемией коронавируса.

Другие авиационные художники в небе призвали оставаться дома и изобразили жест в поддержку медиков.

Немецкий пилот &quot;нарисовал&quot; в небе шприц в честь вакцинации от коронавирусаНемецкий пилот &quot;нарисовал&quot; в небе шприц в честь вакцинации от коронавируса

(фото: twitter.com/flightradar24)

Напомним, украинцам назвали новогодние локации, где легче всего заразиться коронавирусом.

Ранее врач рассказал о спаде эпидемии в Украине.

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