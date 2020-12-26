Лікар розповів про спад епідемії в Україні: інфікувальна сила коронавірусу виснажується

Коронавірус в Україні (фото: Getty Images)

В Україні фіксується спад захворюваності на COVID-19, який можна пояснити кількома факторами, у тому числі виснаженням інфікувальної сили вірусу.

Про це заявив лікар Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковский, передає ТСН.

Доктор зазначив, що нинішнє різке зменшення кількості нових інфікованих - близько 6,5 тисячі на добу проти ще недавніх 14 тисяч - вказують на тенденцію до спаду епідемії, яка "вже намітилася".

Водночас лікар додав, що у зв'язку з новорічними святами число нових хворих на коронавірус знову може зрости.

"Думаю, що тоді ми знову матимемо підйом, а десь на лютий - стабільне зниження", - вважає Сільковский.

Медик каже, що основна причина такого спаду інфікування в тому, що близько половини населення вже перехворіло, і "відбувається виснаження інфікувальної сили вірусу".

"Цей відсоток перехворілих відрізняється в різних регіонах, але в цілому по Україні так і є. Всі, хто причетний до лікування таких пацієнтів, розуміють, що справжня кількість перехворілих відрізняється від офіційної кардинально", - заявив лікар.

Серед інших факторів він відзначив погодні умови, які впливають на контакти людей.

"В таку погоду люди більше перебувають дома чи на своїх робочих місцях і мають значно менше сторонніх контактів. А у своїх стабільних колективах ланцюжки зараження, як правило, вже перервані, бо сприйнятливі та суперпоширювачі вже перехворіли", - зазначив фахівець.

Крім того, він розповів про зменшення в Україні кількості ПЛР-тестувань на COVID-19.

Раніше повідомлялося, що в Україні за тиждень на грип та ГРВІ захворіли у 2,5 раза більше людей, ніж на COVID-19.

Нагадаємо, нещодавно у ВООЗ заявили про те, що світ на середині шляху до завершення пандемії коронавірусу.