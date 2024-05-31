"Нет ни дня, когда я не плачу": солистка группы KAZKA отменила свадьбу с бойфрендом

Почему свадьбы не будет

Звезда призналась, что они приняли решение отменить свадьбу из-за войны, которая продолжается в Украине. Певица добавила, что мечтает о громкой свадьбе, которую сегодня она себе позволить не может.

По словам Александры, сейчас есть более важные для нее дела. В частности, она много выступает для военных, ведь это ее первая цель, на которую она сейчас тратит много средств.

Поэтому пара решила праздновать свадьбу после войны.

"Мы не хотим это делать во время войны, потому что это будет не то, о чем я мечтала всю свою жизнь. То есть для меня свадьба как для странного и яркого человека, для меня свадьба именно два дня, 350 человек. Вот именно масштаб и не в плане денег, а масштаб в плане души. Знаете, когда твоя душа спокойна, и когда ты просто наслаждаешься максимально тем, что эти два дня только для вас. И это праздник любви.

Солистка группы Kazka объяснила, что ей не позволяет совесть и жизненные принципы устраивать гуляния, когда ее родной город Харьков ежедневно страдает от обстрелов оккупантов. Также она сказала: "сейчас нет ни дня, когда я не плачу".

Саша Зарицкая с любимым (фото: instagram.com/kazka.band)

Что жених предлагал певице

К тому же жених уже много раз предлагал певице просто узаконить отношения, а после войны отпраздновать свадьбу, но пока она не готова к этому, ведь все же мечтает о настоящей свадьбе.

"Паша мне много раз предлагал просто пойти расписаться. Но это все же не мое. Мы помолвлены, мы живем вместе, но пока не официально", - объяснила певица.

Саша Зарицкая с любимым (фото: instagram.com/kazka.band)

История любви

Александра Зарицкая с музыкантом и motion-дизайнером Павлом Тараненко, также известным под псевдонимом HAWX, обручились в апреле 2023 года. На июнь 2024 года пара планировала отметить свадьбу, но в этом году планы изменились.

Известно, что парень любит путешествовать. Также он принимал участие в шоу "Голос країни" в 2016 году.

Звезда долгое время бережно держала до этого свою личную жизнь в тайне.

Предложение руки и сердца Павел сделал певице в апреле прошлого года. Романтическое признание парень сделал в Венеции.

Он нашел точку, где это будет красиво, очень переживал. Это было очень смешно. Он поставил камеру со словами "Пусть она здесь стоит просто так". Потом он встал на одно колено... Это то, что запомнится. Мне было настолько приятно, что он заморочился", - рассказывала Зарицкая.