Нет теплицы, но очень нужна? Вот 3 доступных варианта, чем ее заменить

Как сделать пленочные парники

Если нет возможности установить полноценную теплицу, можно воспользоваться пленочными парниками или садовыми туннелями. Они подходят для выращивания теплолюбивых культур, таких как томаты, перец, огурцы, а также защищают рассаду, зелень и пряные травы от заморозков.

Внутри таких укрытий воздух нагревается естественным образом - за счет накопленного солнечного тепла. Это позволяет продлить период вегетации и получить урожай даже осенью. Однако для зимнего выращивания овощей они не подходят, ведь не имеют обогрева.

Сделать парник своими руками достаточно легко - достаточно установить на грядке дуги из арматуры или пластиковых труб и натянуть на них полиэтиленовую пленку или агроволокно. Такая защита ускоряет прогревание земли весной, повышая температуру почвы на 10°C.

Важно учитывать, что в солнечную погоду пленку нужно открывать, чтобы избежать перегрева растений. Для большей эффективности под грядку можно заложить слой органического материала, например, навоза, который будет выделять тепло и ускорит рост рассады.

Парники могут быть как низкими, которые быстрее прогревают почву, так и высокими - они лучше защищают растения от ветра и чрезмерной влажности.

Парник сделать совсем несложно (фото: скриншот youtube.com/@nasha-dacha01)

Как устроить теплые грядки

Еще одним замечательным способом заменить теплицу являются теплые грядки. Они создают благоприятный микроклимат благодаря теплу, выделяемому при разложении органических материалов в почве.

Чтобы такой метод работал еще эффективнее, грядку можно накрыть пленкой или агроволокном, что будет удерживать тепло внутри. Теплые грядки можно использовать как в открытом, так и в закрытом грунте, что позволяет значительно ускорить созревание овощей.

Существует три основных типа таких грядок: заглубленные, высокие и холмообразные. Принцип их обустройства одинаков: слой органики укрывается плодородным грунтом, а по периметру устанавливаются бортики. Самый удобный вариант - высокая грядка, поскольку ее можно легко накрыть пленкой, создав эффект мини-теплицы.

Чтобы обустроить теплую грядку, необходимо сделать деревянный короб или каркас из других материалов, а на дно выложить мелкую металлическую сетку для защиты от грызунов.

Далее следуют слои:

дренаж (ветки, кора, листья),

органика (навоз, компост, птичий помет),

снова дренаж,

плодородная почва.

Чем выше грядка, тем лучше она удерживает тепло. Для дополнительного прогревания весной ее можно накрыть черным агроволокном, которое поможет быстрее поднять температуру почвы.

Теплые грядки дают быстрый урожай (фото: Freepik.com)

Что такое холодные рамы

Для выращивания рассады, ранних овощей и зелени можно использовать холодные рамы - простые конструкции, защищающие растения от заморозков.

Они особенно удобны ранней весной, когда необходимо создать комфортные условия для прорастания семян и укоренения рассады. Холодные рамы мобильны - их можно легко перемещать с одного места на другое в соответствии с потребностями.

Сделать такую раму можно собственноручно, используя деревянный короб высотой 40-50 см и прозрачную крышку из пленки, стекла или поликарбоната. Часто для этого используют старые оконные рамы, оставшиеся после замены окон.

Холодную раму лучше располагать на солнечном месте, ориентируя длинную сторону с запада на восток. Если под верхним слоем почвы (20 см) разместить органический слой из навоза или растительных остатков, конструкция станет теплее, что будет способствовать более быстрому росту растений.

Холодные рамы, на самом деле, греют растения (фото: скриншот youtube.com/@GrowVeg)

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